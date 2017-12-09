У Каліфорнії пожежники безсилі перед вогнем, що живиться вітрами

Пожежники в Південній Каліфорнії були дуже пильними щодо небезпечного вогневого потенціалу ще до того, як спалахнули перші пожежі.

Але коли вогонь зіткнувся з лютими вітрами, пожежні команди в основному були безсилі зупинити пожежі, які знищили більше 500 будівель, убили десятки коней і змусили сотні тисяч людей тікати з шести неконтрольованих пожеж, що з понеділка охопили територію площею понад 673 квадратні кілометри.

Пожежники досягли прогресу в п'ятницю, і деяким із тих, хто евакуювався найраніше, втікши від пожежі в понеділок, було дозволено повернутися додому.

Проте з'явилися нові пожежі, і небезпека зберігається. Рослини висохли, дощів майже не було, і, як повідомляє Національна метеорологічна служба, очікуються пориви вітрів до 64 км/год у суботу та до 80 км/год у неділю в районі Лос-Анджелеса і Вентури.

Пожежі в Південної Каліфорнії застали людей зненацька. Найбільша пожежа виникла в понеділок увечері в окрузі Вентура, де в авто на визначеному маршруті евакуації в маленькому місті Санта-Паула загинула 70-річна жінка.

Три людини обгоріли, намагаючись уникнути швидкого руху вогню, що розпочався в четвер за п'ятдесят кілометрів на північ від Сан-Дієго і перейшов на мобільні будинки для літніх людей та навчальний центр для кінних перегонів.

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