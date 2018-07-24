Європа та інші частини світу знемагають від спеки й засухи - від пожеж у Греції загинули понад 50 людей

Греція просить міжнародної допомоги, щоб дати раду великим пожежам в околицях столиці, де загинули принаймні півсотні людей і ще понад 150 зазнали поранень.

Лісові пожежі, як повідомляє Reuters, найбільше вразили невеликі курортні містечка поблизу Афін, де відпочивають багато пенсіонерів і родини з дітьми.

Люди рятувалися від наступаючого полум’я на березі моря, де їх евакуювали човнами.

Причиною поширення пожеж називають суху погоду з високою температурою і вітри, але припускають, що вогонь міг початися в будівлі, яку підпалили грабіжники.

Гаряча Англія та інші країни

Погода з рекордно високими показниками температури встановилася у багатьох країнах північної півкулі.

У Швеції пожежники намагаються загасити низку лісових пожеж з допомогою колег і техніки, що прибули з Польщі, Німеччини, Італії та Франції.

Науковці стверджують, що екстремальні погодні умови і зокрема спектоні періоди є наслідком процесу глобального потепління.

Кілька районів Англії не бачили дощу вже 54 дні поспіль. Бі-Бі-Сі цитує речника британської метеорологічної служби, який сказав, що ціла країна отримала “приблизно 20% опадів від звичайного для початку літа рівня. Деякі регіони півдня Англії - лише 6%”.

Цього тижня типовим показником термометрів в Англії вдень буде +30С, але можлива і температура понад +34С.

Рекордно висока температура у липні в Британії +36.7С була зафіксована 1 липня 2015 року на захід від Лондона.

Національна британська система охорони закликає людей цього тижня не виходити на сонце у найгарячіші години дня.

Рекордно високу температуру +40.5С цього літа зафіксували у столиці Грузії Тбілісі.

В інших країнах світу також повідомляють про незвичну спеку, зокрема на півдні Каліфорнії у США та у східній Канаді.

У Японії урядова метеорологічна служба оголосила спеку стихійним лихом, в результаті якого за минулий тиждень померли 65 людей і понад 22 тисячі отримували допомогу від теплового удару у лікарнях.

У понеділок у місті Камаґуя зареєстрували термературу +41.1С - найвищу у Японії за час, відколи ведуть записи.

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