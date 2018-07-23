Найвища температура повітря в історії Японії – померло 40 людей

У Японії зафіксували найвищу температуру в історії у понеділок, поки смертельна теплова хвиля продовжує охоплювати широкий простір країни та сусідньої Південної та Північної Корей.

Температура досягла 41,1 градуса за Цельсієм у місті Кумагаї, розташованому приблизно за 65 кілометрів на північний захід від Токіо, повідомило Японське метеорологічне агентство. Це побило попередній рекорд 41,0 градусів Цельсія в Екавасакі на острові Сікоку 12 серпня 2013 року.

Дві затяжні системи високого тиску охопили тепле і вологе повітря над регіоном, що призвело до рекордно високих температур протягом майже двох тижнів. Понад 40 людей померли в Японії та близько 10 в Південній Кореї.

Цього літа в Південній Кореї десять людей померло від теплового удару та інших причин, пов'язаних із теплом, і сім із них – минулого тижня, повідомляє Корейський центр із контролю та профілактики захворювань. За останній місяць захворіло близько 1040 чоловік, що на 61 відсоток більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Дивіться також: У Києві пройшли відбіркові змагання на Марафон морської піхоти США у Вашингтоні