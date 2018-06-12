США привітали прагнення народу Росії до демократії

З нагоди Дня Росії в Державний секретар США Майк Помпео привітав громадян РФ і відзначив прагнення росіян до «свободи, громадянських прав та верховенства права».

«Від імені президента Сполучених Штатів та народу Америки, я вітаю Російську Федерацію і народ Росії з нагоди «Дня Росії», - йдеться в офіційній заяві. - Цього дня ми вшановуємо громадян Російської Федерації і їх прагнення до демократичних принципів загальної свободи, громадянських прав та верховенства права».

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