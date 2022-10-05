Прем'єр-міністерка Литви: «Україна непереможна. Українська хоробрість змінює світ»

«Українська хоробрість змінює світ», - заявила прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте на Безпековому форумі у Варшаві. Під час форуму народу України вручили нагороду «Лицар Свободи» за протистояння російській агресії. Від імені народу України її отримала перша леді Олена Зеленська.

Україна показала усьому світові, що «друга найпотужніша армія світу» виявилася неспроможною перед мужністю та відвагою волелюбного народу.

«Сьогодні я можу сказати з абсолютною впевненістю: Україна непереможна. […] Україна показала усьому світові, що «друга найпотужніша армія світу» виявилася неспроможною перед мужністю та відвагою волелюбного народу. Ті, хто волів закрити очі, зараз чітко побачили, що народ України буде відстоювати кожен дюйм своєї території і право кожної дитини України рости на вільній та незалежній батьківщині», - заявила прем'єр-міністерка Литви.

Премію «Лицаря Свободи» вручає польський Фонд Казимира Пуласького видатним діячам, які сприяли популяризації цінностей генерала Пуласького, а саме свободи, справедливості та демократії. Цього року організатори вирішили відзначити народ України.

За словами Інґріди Шимоніте, «українська хоробрість розсвітила міста по всьому світу у синьо-жовті кольори, нагадуючи, що завдяки українцям наші люди ще можуть насолоджуватися правосуддям, безпекою, правами людини та свободою, можуть планувати на майбутнє».

Прем'єр-міністерка Литви наголосила на тому, що українська хоробрість змінює світ, змушуючи кожну країну та кожну людину визначитися, на якому боці історії вона хоче бути. «Українська хоробрість робить наш континент безпечнішим, даючи поштовх політичним рішенням, які довго відкладалися через відсутність політичної волі чи амбіцій, таких як припинення енергетичної залежності від Росії, збільшення витрат на оборону, кроки вперед щодо розширення ЄС. Я лише молюся, щоб ми на Заході зберегли частку цієї мужності, щоб зберігати єдність і не тремтіти перед постійними залякуваннями Росії, енергетичним шантажем і ядерними погрозами», - додає Шимоніте.

Кожен дюйм України буде відбудовано силами народу України та з допомогою урядів цивілізованого світу та людей доброї волі в усьому світі.

Прем'єр-міністерка Литви наполягає на тому, що світ має продовжувати допомагати Україні, а міжнародний трибунал має судити російських воєнних злочинців. «Кожен дюйм України буде відбудовано силами народу України та з допомогою урядів цивілізованого світу та людей доброї волі в усьому світі», - говорить прем'єр-міністерка Литви.

Нагадаємо, що президент Латвії Егілс Левітс під час безпекового форуму у Варшаві заявив, що Латвія бачить Україну у майбутньому як потужного члена НАТО. За словами Левітса, НАТО виграло б від вступу України.

«Коли прийде час, ми не просто готові, ми хочемо бачити Україну в нашому союзі. Україна, українська армія, суспільство – це єдине суспільство зараз в Європі та єдина армія, які мають досвід оборони своєї країни, - заявляє президент Латвії. Українська армія вмотивована, українське суспільство дуже вмотивоване захищати демократію. І для НАТО мати такого сильного члена було б перевагою. Ми повинні думати, як допомогти інтегруватись в належний час, звичайно, коли всі члени НАТО будуть готові до цього. Але ми бачимо Україну в майбутньому як сильного члена НАТО».

Варшавський безпековий форум – щорічна міжнародна конференція, яку в 2014 році заснував Фонд Казимира Пуласького для обміну думками між представниками урядів, аналітиків, бізнесу, міжнародних інституцій та експертів у галузі політики та оборони.

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