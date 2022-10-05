Президент Латвії: «Ми бачимо Україну в майбутньому як потужного члена НАТО»

Латвія бачить Україну у майбутньому як потужного члена НАТО. Про це заявив президент Латвії Егілс Левітс під час безпекового форуму у Варшаві. За словами Левітса, НАТО виграло б від вступу України.

«Коли прийде час, ми не просто готові, ми хочемо бачити Україну в нашому союзі. Україна, українська армія, суспільство – це єдине суспільство зараз в Європі та єдина армія, які мають досвід оборони своєї країни, - заявляє президент Латвії. Українська армія вмотивована, українське суспільство дуже вмотивоване захищати демократію. І для НАТО мати такого сильного члена було б перевагою. Ми повинні думати, як допомогти інтегруватись в належний час, звичайно, коли всі члени НАТО будуть готові до цього. Але ми бачимо Україну в майбутньому як сильного члена НАТО».

Егілс Левітс наголошує на тому, що НАТО – оборонна організація і це основа колективної безпеки. «Україна теж хоче бути членом цього оборонного союзу, тому що Україна знає, що цей союз є гарантом миру», - говорить Левітс.

Збільшення оборонних бюджетів та ідеологія Росії

На форумі йшлось і про збільшення оборонних бюджетів через Росію, яка веде війну в Європі та нехтує правами людини і міжнародними законами.

«Ми внесли додаткові 24 мільярди фунтів стерлінгів (в оборонний бюджет) безпосередньо перед тим, як Росія вторглась в Україну. Але знаєте – думаю, ми всі повинні поставити собі питання – як ми можемо дозволити собі не збільшувати витрати на оборонний бюджет?» - заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

На думку Бена Воллеса, збільшення оборонних бюджетів необхідно через безпекові ризики, які створює Росія для регіону: «В Європі Росія є набагато небезпечнішим супротивником, ніж, думаю, ми всі могли собі уявити. Вона не тільки веде війну в Європі і нехтує правами людини і міжнародними законами. Ми також бачили загрози – поки що загадкові вибухи газопроводу та інші події, які відбуваються», - говорить Бен Воллес.

Про загрози Росії говорив і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький: «Для мене це не війна Путіна, як декому хочеться думати, особливо на Заході. Це війна Росії та її ідеології, її загального багажу історії і ми це знали завжди, але сьогодні ми це розуміємо більше, ніж будь-коли. Росія має змінитись значно більше, щоб вона не була загрозою для сусідів у майбутньому».

Ядерна загроза

Під час безпекового форуму також обговорювали ризики використання Росією ядерної зброї та можливі форми відповіді країн НАТО на це.

«Низка американських офіційних осіб відзначали, що вони не бачать ознак будь-якої підготовки до використання ядерної зброї, окрім безвідповідального бряцання ядерною зброєю, що нещодавно зробив Путін», - заявив колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Втім, на його думку, країни НАТО вже мають варіанти відповіді на потенційну ядерну загрозу.

«Одна з форм відповіді, і це лише можливість, гіпотетична, полягала б у тому, що Сполучені Штати, та ймовірно інші країни, чи це буде НАТО чи об’єднання країн, важко сказати – могли б вжити заходів всередині України таким чином, що це б ще більше погіршило ситуацію Росії. Іншими словами, знищити з використанням звичайних засобів ведення війни багато потужностей Росії, які все ще існують в Україні і, можливо, навіть в Чорному морі. Тож це зробило б цю катастрофічну ситуацію ще більш жахливою для Росії», - аналізує ситуацію Девід Петреус.

"Лицар свободи"

Під час форуму народові України вручили нагороду «Лицар Свободи». Від імені народу України її отримала перша леді Олена Зеленська. «Українська хоробрість змінює світ. Сьогодні я можу сказати з абсолютною впевненістю: Україна непереможна», - заявила прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте під час промови перед врученням нагороди.

«Україна показала усьому світові, що «друга найпотужніша армія світу» виявилася неспроможною перед мужністю та відвагою волелюбного народу. Ті, хто волів закривати очі, зараз можуть чітко побачити, що народ України буде відстоювати кожен дюйм своєї території і право кожної дитини України рости на вільній та незалежній батьківщині», - сказала Шимоніте.