Президент США: Вони готові атакувати Україну, але шлях дипломатичного врегулювання залишається   

Ризик нового вторгнення в Україну лишається дуже високим, і воно може трапитися у наступні кілька днів. Про це заявив Президент США Джо Байден у четвер, 17 лютого, відповідаючи на питання журналістів про те, наскільки високим є ризик російського вторгнення в Україну зараз.

“Дуже високий. Вони не відвели жодних військ, але додали ще більше військ. Це по-перше. А по-друге, у нас є причини вважати, що росіяни задіяні у операціях під «чужим прапором», щоб отримати виправдання для наступу. Ми бачимо всі ознаки того, що вони готові йти на Україну, атакувати Україну”, - зазначив Джо Байден.

Пізніше він додав щодо потенційного вторгнення в Україні: “Моє відчуття, що це може трапитись у наступні кілька днів”.

При цьому глава Білого дому наголосив, що досі залишаються дипломатичні шляхи вирішення ситуації. І президент Байден вже запропонував ці “шляхи” президенту Путіну під час телефонної розмови на минулих вихідних.

Джо Байден: “Так, дипломатичні шляхи є. Саме тому я відправив Державного секретаря США Ентоні Блінкена до ООН виступити там із заявою. Він розкаже про цей шлях, я також розказав про цей шлях Путіну в неділю. Так, є дипломатичний шлях, як вийти з цього".

Байден підтвердив, що Кремль вже відповів на попередній лист Білого дому, втім поки що Адміністрація не отримала цей документ від російського посольства.

На питання, чи президенти США і Росії мають намір найближчим часом обговорювати питання врегулювання ситуації, Байден відповів: “У мене немає планів дзвонити зараз Путіну”.

У четвер, 17 лютого, Рада Безпеки ООН обговорює дотримання Україною та Росією Мінських угод.