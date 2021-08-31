Президент та Перша леді України у Вашингтоні вшанували пам'ять жертв Голодомору України 32-33 років

Президент та Перша Леді України Володимир та Олена Зеленські у Вашингтоні відвідали Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років.

Про це повідомила Адміністрація президента України.

«Цей Меморіал є важливим символом солідарності американського народу з українцями та нагадуванням про одну з найстрашніших трагедій в історії нашого народу та всього людства», – заявив президент Зеленський.

У заході, серед інших, взяли участь архітеркторка пам'ятника Лариса Курилас та Михайло Савків, голова Крайового комітету США з визнання Голодомору геноцидом.

Меморіал жертвам Голодомору 1932–1933 років в американській столиці Вашингтон відкрили 7 листопада 2015 року.

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