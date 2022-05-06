Президент Зеленський доповість про ситуацію в Україні лідерам Групи семи

Президент США Джо Байден та інші лідери G7 проведуть переговори з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 8 травня, на віртуальній зустрічі, повідомила у п'ятницю речниця Ради національної безпеки Білого дому. За її словами, дискусії будуть присвячені додатковим санкціям проти Росії.

Під час спілкування із журналістами на борту президентського літака, речниця Білого Дому Джен Псакі наголосила на важливості дати, коли відбудеться ця розмова.

"Я думаю, нікому не варто забувати про важливість дати, коли ця зустріч Групи Семи відбудеться - за день до Дня Перемоги, який відзначають у Росії, і який президент Путін хотів відзначити у ролі переможця над Україною. Звісно, цього не сталося. Він очікував пройти парадом вулицями Києва, але цього, звісно ж, не буде», - сказала вона.

За її словами зустріч у неділю стане нагодою не лише показати, наскільки об’єднаним є Захід у протидії російській агресії, але й те, «що єдність потребує роботи, зусиль - крові, поту, та інколи сліз. І Президент готовий і надалі працювати, щоби переконатися, що ця єдність зберігається».

Раніше про очікувану зустріч повідомила речниця уряду Німеччини Крістіана Гофманн. На зустрічі під головуванням канцлера Німеччини Олафа Шольца "обговорюватимуться поточні питання, зокрема ситуацію в Україні", - пише «Вашингтон Пост».

«Президент України Зеленський візьме участь і доповить про поточну ситуацію в своїй країні», – сказала вона.

Гоффманн зазначила, що недільна зустріч відбудеться до 77-ї річниці капітуляції Німеччини під час Другої світової війни. Враховуючи те, що відбувається в Україні понад два місяці, «згуртованість G-7 важливіша, ніж будь-коли», – цитує речницю видання.

У статті використано матеріали "Wahington Post".

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