Міністри фінансів G7 пообіцяли Україні підтримку на понад 24 млрд доларів

Міністри фінансів «Групи семи» заявили, що вже надали й обіцяють надалі разом із міжнародною спільнотою додаткову підтримку Україні на суму, що перевищує 24 мільярди доларів на 2022 рік і далі.

У своїй заяві за підсумками засідання у Вашингтоні вони додали, що готові зробити більше за потреби.

Крім того, міністри заявили, що шкодують через участь Росії в міжнародних форумах, включаючи зустрічі G20, Міжнародного валютного фонду та Світового банку цього тижня.

«Міжнародні організації і багатосторонні форуми більше не повинні вести свою діяльність із Росією у звичайній манері», – заявили міністри.

У заяві також наголошується на важливості продовження тісної координації підтримки України і сусідніх із нею країн.

Раніше західні новинні агенції з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден 21 квітня виступить із заявою щодо ситуації навколо України й оголосить про надання нового пакету військової допомоги Україні.

Новий пакет, ймовірно, складатиме стільки ж, скільки й оголошена минулого тижня допомога у 800 мільйонів доларів, але деталі ще уточнюють. За даними агентства Reuters, Байден виступить із промовою близько 17:00 за київським часом.

Як очікують, у рамках нового пакету Україна має отримати значну кількість артилерійських установок і боєприпасів, призначених для відбиття наступу російської армії на сході України.