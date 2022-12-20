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Американські ЗМІ повідомляють про візит президента Зеленського у Вашингтон 21 грудня. Відвідає Білий дім, звернеться до Конгресу
Низка американських медіа організацій повідомляє, що президент України Володимир Зеленський прибуде у середу, 21 грудня, у Вашингтон, де зустрінеться з Президентом Байденом та виступить зі спеціальним зверненням у Конгресі США. Якщо інформація підтвердиться, це стане першим закордонним візитом Зеленського від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
Видання Axios повідомило, що президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні звернеться до обох палат Конгресу. Axios із посиланням на кількох високопоставлених джерел повідомило, що поліція Капітолію США посилює заходи безпеки, в рамках підготовки до потенційного візиту в середу.
За даними видання Axios, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі у листі до законодавців у вівторок попросила «всіх членів бути фізично присутніми на нашій сесії в середу ввечері». Вона також додала: «будь ласка, будьте присутні, щоб приділити особливу увагу демократії в середу ввечері».
Про виступ президента Зеленського у Конгресі у середу, з посиланням на свої джерела, також повідомляє канал Фокс Ньюс
Телеканал CNN із посиланням на два джерела, повідомив, що президент США Джо Байден прийме президента Зеленського у Білому домі у середу, 21 грудня. За даними CNN, цей візит збігається з планами адміністрації президента США оголосити надання Україні нового пакету оборонної допомоги, який включатиме, серед іншого, ракетні системи Patriot.
Білий дім відмовився прокоментувати CNN можливий візит Зеленського. У вівторок, 20 грудня, президент України Володимир Зеленський відвідував м.Бахмут.
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