Президент Байден подякує польському народу за допомогу Україні. Зустріч із Зеленським не планується

Президент США Джо Байден має намір під час візиту до Польщі подякувати президенту країни і польському народу за військову і гуманітарну допомогу, надану Україні упродовж минулого року, зокрема на суму 3,8 мільярда доларів, а також наданий прихисток для 1,5 мільйона біженців. Байден також зустрінеться з лідерами Бухарестської дев'ятки. Зустрічі із президентом України у графіку європейського візиту Байдена наразі немає.

Про це розповів під час брифінгу координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

За його словами Джо Байден і Анджей Дуда у вівторок вранці обговорять двостороннє співробітництво, спільні зусилля щодо підтримки України і зміцнення НАТО, а також важливу логістичну роль Польщі та її сприяння постачанню військової та гуманітарної допомоги Україні зі Сполучених Штатів Америки та інших країн.

У вівторок увечері за місцевим часом президент Байден виступить у Варшаві з промовою з нагоди роковин російського вторгнення до України, зокрема говоритиме і про те, як Сполучені Штати згуртували світ, щоб підтримати народ України. Президент Байден має намір ще раз наголосити, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, - сказав Кірбі.

Під час поїздки разом з лідерами інших країн буде обговорено зусилля, спрямовані на зміцнення НАТО і трансатлантичну єдність з огляду на зміни безпекового середовища.

Зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським наразі не планується.

Як повідомляв Голос Америки, Зеленський озвучував запрошення відвідати Україну президенту США Джо Байдену, який перебуватиме з візитом у Польщі 20-22 лютого.

"Ми з президентом Байденом періодично зустрічаємось…Я думаю, він буде радий відвідати Україну, якщо буде можливість. Це було б важливим сигналом для підтримки нашого народу… Тим не менш сьогодні існують різні способи спілкування з президентом США, – додав Зеленський. - Ми вдячні їм за величезну допомогу".

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