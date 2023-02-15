Зеленський: візит Байдена до України "був би важливим сигналом". Білий дім не повідомляв про такі плани

Група українських протестувальників підійшла на яхті до російського військового корабля, який пришвартувався в Кейптауні перед військовими навчаннями російського та китайського флотів, які проводяться в Південній Африці. Критики кажуть, що розміщення в Південно-Африканській Республіці російських військових кораблів для навчань у роковини вторгнення в Україну ставить під сумнів її претензії на нейтралітет.

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Військові у формі стояли у вівторок на палубі російського фрегата "Адмірал Горшков" і спостерігали за протестувальниками на борту яхти, на якій був український прапор.

Безстрашна група з восьми осіб, переважно жінок, кричала та тримала плакати з написом «Зупиніть війну».

Російське інформаційне агентство ТАСС цитує неназваного чиновника, який повідомив, що гіперзвукові ракети «Циркон», які несе «Адмірал Горшков», будуть випробувані під час навчань.

Через їхню швидкість ракети не можуть виявити існуючі системи протиракетної оборони.

Сили національної оборони Південно-Африканської Республіки не відповіли на запити підтвердити випробувальну стрільбу.

Протестувальниця Дзвінка Кучар з Товариства українців Південної Африки каже, що правозахисники та екологи благають південноафриканський уряд припинити військові навчання.

"Російські державні ЗМІ, які повністю контролюються російським урядом, вже заявили, що вони планують запустити ракети "Циркон" під час цих навчань (sic), - сказала Кучар. - Ми розуміємо, що це чиста пропаганда, щоб відвернути увагу від того, що Росія робить в Україні. І те, що робить Росія, вбиває мирних жителів, руйнує лікарні, руйнує життя мільйонів людей».

Кучар каже, що Південна Африка, яка вибрала нейтральну позицію у війні Росії проти України та утрималася від кількох резолюцій ООН із засудженням нападу, просто використовується Володимиром Путіним.

«Я знаю, що Південна Африка каже, що ми суверенна країна, і ми можемо дружити з будь-якою країною, яку забажаємо. І це правда, — каже Кучар. - Але якщо ви вирішили дружити з країною, яка веде війну, це також свідчить про вас самих. Ви можете бути друзями, але принаймні скажіть своєму другові, який спричиняє гендерне насильство: «Припини бити свою дружину».

Мер Кейптауна Джеордин Хілл-Льюїс, який належить до головної опозиційної партії Демократичний альянс, відповів на твіт російського консульства в Кейптауні та сказав кораблю: «Воецек». Це неввічливе слово на африкаанс, яке означає «іди геть».

Він сказав, що корабель небажаний і що місто не буде співучасником війни Росії.

Політичний аналітик Деніел Сілке, директор консалтингової компанії Political Futures, каже, що якщо Південна Африка ставатиме на бік Росії, це може мати наслідки з точки зору її глобального становища.

"Я думаю, що Південна Африка потрапляє на мінне поле, намагаючись знайти тут баланс, - сказав Сілке. - Але я вважаю, що коли справа доходить до допомоги та допомоги з боку Сполучених Штатів, можливо, навіть від деяких західних країн, я вважаю, що цілком може бути небажання, неприйняття позиції Південної Африки щодо цього конкретного питання».

Корабль «Адмірал Горшков» покинув гавань Кейптауна в середу і прямує до місця військових навчань біля узбережжя південноафриканської провінції Квазулу Натал.

Навчання пройдуть з 17 по 27 лютого.

Це вже друге військово-морське навчання, яке Південна Африка проводить з Росією та Китаєм, які є двома з чотирьох її партнерів по альянсу БРІКС. Перший відбувся у 2019 році.

Планується кілька антивоєнних протестів проти навчань.