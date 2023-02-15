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- Голос Америки
Зеленський: візит Байдена до України "був би важливим сигналом". Білий дім не повідомляв про такі плани
Президент Володимир Зеленський повторив запрошення відвідати Україну президенту США Джо Байдену, який перебуватиме з візитом у Польщі 20-22 лютого.
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У відповідь на запитання CNN, чи планує він найближчим часом зустрітися з главою Білого дому, Зеленський сказав: "Ми з президентом Байденом періодично зустрічаємось. Ви знаєте, що ми запросили президента. Я думаю, він буде радий відвідати Україну, якщо буде можливість. Це було б важливим сигналом для підтримки нашого народу".
"Тим не менш сьогодні існують різні способи спілкування з президентом США, – додав Зеленський. - Ми вдячні їм за величезну допомогу".
Днями представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що для президента Байдена надзвичайно важливий візит до Польщі, приурочений до перших роковин широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема американський лідер спільно з польським президентом Дудою говоритимуть про важливість єдності НАТО і продовження підтримки України.
Іще до офіційного підтвердження візиту Байдена до Польщі сам президент заявив журналістам: "Є можливість, що я можу поїхати до Польщі, але це все". Про візит до України Білий дім не повідомляв.
При цьому у Білому домі повідомляли, що президент Байден також виступить із промовою напередодні 24 лютого, і це буде "сильне послання", "не лише від Сполучених Штатів, а й міжнародного співтовариства" про підтримку України в "наступні тижні та місяці, які будуть важкими та критичними".
У березні 2022 Джо Байден після низки самітів у Брюсселі прибув до Польщі на знак підтримки України. А торік у травні перша леді Джилл Байден здійснила неанонсований візит до Ужгорода, де зустрілась з першою леді Оленою Зеленською.
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Українці в Південній Африці протестують біля бойового корабля Росії
Група українських протестувальників підійшла на яхті до російського військового корабля, який пришвартувався в Кейптауні перед військовими навчаннями російського та китайського флотів, які проводяться в Південній Африці. Критики кажуть, що розміщення в Південно-Африканській Республіці російських військових кораблів для навчань у роковини вторгнення в Україну ставить під сумнів її претензії на нейтралітет.
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Військові у формі стояли у вівторок на палубі російського фрегата "Адмірал Горшков" і спостерігали за протестувальниками на борту яхти, на якій був український прапор.
Безстрашна група з восьми осіб, переважно жінок, кричала та тримала плакати з написом «Зупиніть війну».
Російське інформаційне агентство ТАСС цитує неназваного чиновника, який повідомив, що гіперзвукові ракети «Циркон», які несе «Адмірал Горшков», будуть випробувані під час навчань.
Через їхню швидкість ракети не можуть виявити існуючі системи протиракетної оборони.
Сили національної оборони Південно-Африканської Республіки не відповіли на запити підтвердити випробувальну стрільбу.
Протестувальниця Дзвінка Кучар з Товариства українців Південної Африки каже, що правозахисники та екологи благають південноафриканський уряд припинити військові навчання.
"Російські державні ЗМІ, які повністю контролюються російським урядом, вже заявили, що вони планують запустити ракети "Циркон" під час цих навчань (sic), - сказала Кучар. - Ми розуміємо, що це чиста пропаганда, щоб відвернути увагу від того, що Росія робить в Україні. І те, що робить Росія, вбиває мирних жителів, руйнує лікарні, руйнує життя мільйонів людей».
Кучар каже, що Південна Африка, яка вибрала нейтральну позицію у війні Росії проти України та утрималася від кількох резолюцій ООН із засудженням нападу, просто використовується Володимиром Путіним.
«Я знаю, що Південна Африка каже, що ми суверенна країна, і ми можемо дружити з будь-якою країною, яку забажаємо. І це правда, — каже Кучар. - Але якщо ви вирішили дружити з країною, яка веде війну, це також свідчить про вас самих. Ви можете бути друзями, але принаймні скажіть своєму другові, який спричиняє гендерне насильство: «Припини бити свою дружину».
Мер Кейптауна Джеордин Хілл-Льюїс, який належить до головної опозиційної партії Демократичний альянс, відповів на твіт російського консульства в Кейптауні та сказав кораблю: «Воецек». Це неввічливе слово на африкаанс, яке означає «іди геть».
Він сказав, що корабель небажаний і що місто не буде співучасником війни Росії.
Політичний аналітик Деніел Сілке, директор консалтингової компанії Political Futures, каже, що якщо Південна Африка ставатиме на бік Росії, це може мати наслідки з точки зору її глобального становища.
"Я думаю, що Південна Африка потрапляє на мінне поле, намагаючись знайти тут баланс, - сказав Сілке. - Але я вважаю, що коли справа доходить до допомоги та допомоги з боку Сполучених Штатів, можливо, навіть від деяких західних країн, я вважаю, що цілком може бути небажання, неприйняття позиції Південної Африки щодо цього конкретного питання».
Корабль «Адмірал Горшков» покинув гавань Кейптауна в середу і прямує до місця військових навчань біля узбережжя південноафриканської провінції Квазулу Натал.
Навчання пройдуть з 17 по 27 лютого.
Це вже друге військово-морське навчання, яке Південна Африка проводить з Росією та Китаєм, які є двома з чотирьох її партнерів по альянсу БРІКС. Перший відбувся у 2019 році.
Планується кілька антивоєнних протестів проти навчань.
- Голос Америки
ООН планує програми підтримки постраждалих від війни в Україні та за кордоном на $5,6 млрд
ООН закликають виділити 5,6 мільярда доларів для допомоги постраждалим від війни в Україні. Відповідний план Управління з координації гуманітарних питань (УКГП) та Управління верховного комісара у справах біженців (УВКБ) передбачає співпрацю із понад 650 партнерами, більшість із яких - це українські організації.
Зокрема, йдеться про надання 11 мільйонам людей їжі, медичної допомоги, грошових коштів та іншої життєво необхідної допомоги для українців в Україні, а також в країнах, що приймають біженців: Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Молдові, Польщі, Румунії та Словаччині.
За даними ООН, внаслідок майже року повномасштабної війни Росії в Україні близько 40 відсотків населення України зараз потребують гуманітарної допомоги та захисту. А хвиля біженців "призвела до гуманітарної кризи такого масштабу, якого в Європі не бачили десятиліттями".
"Ми маємо зробити все можливе, щоб охопити найважче доступні населені пункти, у тому числі поблизу лінії фронту. Страждання українського народу далекі від завершення – він продовжує потребувати міжнародної підтримки", - сказав Мартін Гріффітс, заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги.
Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді подякував європейським країнам за те, що українських "біженців не тільки прийняли, але й за домовленості про тимчасовий захист надали їм право на роботу, доступ до послуг" від держав. "Однак ми не повинні сприймати цю відповідь або гостинність приймаючих громад як належне. Потрібне продовження міжнародної підтримки та солідарності, поки біженці не зможуть повернутися до своїх домівок у безпеці та гідності", - додав він.
Торік гуманітарні організації програми ООН "План реагування для біженців" (Refugee Response Plan) надали допомогу мільйонам біженців з України, зокрема понад 1 мільйон людей отримали допомогу послугами й товарами, понад 885 тисяч - грошові виплати на покриття основних потреб.
Раніше в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, що завдяки програмам Світового банку Київ може фінансувати соціальні програми: виплати бідним верствам населення, багатодітним родинам, людям з інвалідністю.
"По суті, ці кошти дозволяють нашим людям вижити, якби їх не було, то в нас цей сегмент, що потребує постійної підтримки, лишився б за межею бідності, і це були б люди, які реально голодують", - сказала Жолнович.
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