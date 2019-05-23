​Президент Естонії радить Зеленському зосередитися на формуванні незалежної системи правосуддя

«Те, що я могла б порадити, я відзначила президенту Зеленському в особистій бесіді, – зауважила Кальюлайд. – Перш за все, вільне суспільство, вільні ЗМІ та свобода слова – це кращі наявні інструменти для виявлення корупції.

По-друге, необхідно верховенство закону. Потрібна незалежна система правосуддя, тому що у вас повинна бути можливість виграти справу в суді, незалежно від того, буде воно представлено державними чи приватними особами.

Вільне суспільство, вільні ЗМІ та свобода слова – це кращі наявні інструменти для виявлення корупції

Це дуже важливо, щоб судова система була справедливою і незалежною, незалежною від усіх видів впливу. Без цього перемогти корупцію неможливо.

Тому, перш за все, треба створити умови, за яких всі знають, що корупційні справи можуть бути розкриті і ви не можете зупинити їх обговорення в суспільстві і в засобах масової інформації.

По-друге, гарантуйте наявність правової системи і верховенства закону.

По-третє, не бійтеся визнати, що ризик корупції ніколи повністю не зникне, і час від часу корупційні справи будуть виникати. Ставтеся до них відкрито і прозоро, пояснюючи людям, що з одного боку, це, звичайно, погано, але з іншого боку, важливо, щоб політики також знали, що сама система працює, і ваші прокурори і поліція відчували, що можуть вільно проводити розслідування.

Ця свобода може бути гарантована наявністю правового простору, а також моральним керівництвом політичних лідерів країни. Ви повинні говорити так часто, як необхідно, про те, що так – ви можете проводити розслідування, що так – судова система справедлива і працює. Іноді частини суспільства схильні забувати про це, тому це те, що потрібно повторювати».

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