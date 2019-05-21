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США

У Конгресі розповіли, чого очікують від президента Зеленського

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Американські конгресмени обіцяють продовжувати підтримувати Україну, але хочуть побачити, яку політику у відносинах з Росією обере Володимир Зеленський. Про свої очікування законодавці розповіли Українській редакції «Голосу Америки» під час слухань у Конгресі на тему агресії Росії проти західних демократій.

Адам Кінзінгер, конгресмен-республіканець, вірить, що відносини між Україною і США залишатимуться сильними:

«Я не знаю багато про нового президента, але знаю, що він був обраний із дуже сильною підтримкою народу. Думаю, що в нас є хороша можливість попрацювати разом і мати новий початок».

Щодо відносин із Росією конгресмен сподівається, що конфлікт вдасться припинити «на умовах України»:

«Україна має право бути незалежною, вільною і суверенною. І росіяни повинні це визнати».

Відповідаючи на запитання про інавгурацію, Кінзінгер висловився так:

«Склад американської делегації не був якимось сигналом Україні. Я маю на увазі, у нас зараз сесія, всі зайняті... Ми дуже підтримуємо зміни в Україні, щоб Україна отримала свободу, на яку вона заслуговує і якої потребує».

Джим Коста, конгресмен-демократ, також сподівається, що українсько-американські відносини будуть розвиватися:

«Перед Україною зараз багато викликів. Росія продовжує загрожувати на сході України. Нас цікавить, як новий президент України вестиме себе з Росією та з Європою. Сподіваємося, він буде прозахідним».

Конгресмен також зауважив, що у Вашингтоні поки що мало знають нового українського президента:

«Ми уважно спостерігали за виборами, і його обрали із дуже сильним мандатом. Але чи він буде просувати реформи, чи він є прозахідним, багато з нас тут ще не визначилось».

Коста вважає, що США повинні продовжувати підтримувати Україну:

«Думаю, ми повинні продовжувати підтримувати демократичні сили в Україні для того, щоб українці зберігали свою незалежність і щоб могли продовжувати працювати в напрямку подолання своїх економічних викликів та корупції, яка існує в Україні, щоб Україна була сильною та незалежною частиною європейських сил».

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США мали б відправити на інавгурацію віце-президента Пенса – Карпентер. Відео
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США мали б відправити на інавгурацію віце-президента Пенса – Карпентер. Відео

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    Ярина Матвійчук

    Приєдналася до команди «Голосу Америки» у 2014 році. Перед тим працювала в американському журналі National Geographic та на «Радіо Свобода» ведучою та редактором програми «Ранкова Свобода». У Києві волонтерила на «Радіо Марія» та в кіностудії Cinema House Group, у Гавані доглядала за хворими українськими дітьми в рамках проекту «Україна – Куба». Своїм найбільшим хобі вважає 3-річну доньку Марійку та подорожі з родиною. Розповідає, що любить книжки і поважає добре почуття гумору. Рецептом свого життя називає «Похвалу глупоті» Е. Роттердамського. Мріє покататися на всіх видах транспорту та спробувати їжу різних народів світу.

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