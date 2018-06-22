Президент Трамп став на захист модного вибору Меланії

Куртка Меланії Трамп, яку вона вдягла до та після подорожі до Техасу для того, щоб відвідати дітей-мігрантів, привернула увагу написом: «Мені, справді, байдуже. А Вам?».

В четвер президент Трамп заявив, що напис було спрямовано проти ЗМІ, а не дітей-нелегальних мігрантів.

"Напис «МЕНІ СПРАВДІ БАЙДУЖЕ, А ВАМ?» на спині куртки Меланії стосується несправжніх новин ЗМІ", - зазначив президент у Twitter, додавши: "Меланія дізналась наскільки вони нечесні, і їй тепер справді байдуже!"

Речниця першої леді США Стефані Ґрішам раніше вказувала на несуттєвість модного вибору Меланії, заявивши, що це «просто куртка».

«Сьогоднішня подорож до дітей дуже вплинула на першу леді, - наголосила її речниця у Twitter. – Якщо б медіа тільки витрачали свій час та енергію на висвітлення її дій з допомоги дітям – а не розмірковували і зосереджувались на її гардеробі – ми могли б досягти більшого задля дітей».

Меланія Трамп також наголосила на важливості своєї подорожі.

«Сьогоднішній візит до Техасу, щоб провести час із дітьми і подякувати багатьом, хто тяжко працює, допомагаючи про них піклуватись, має велике значення. Дякую, міністре Ейзаре з Міністерства охорони здоров’я США (HHS) за те, що супроводжував мене і за піклування про цих дітей у складний час», - написала Меланія Трамп у Twitter.

Сенатор-республіканець Марко Рубіо запевнив, що Меланії не байдуже дітей-іммігрантів.

«Я знаю ДОСТЕМЕННО, що перша леді має велике співчуття до дітей-мігрантів. Злобне ставлення до неї напередодні нагадує як «синдром розладу через Трампа», коли ненависть до нього виправдовує все, стає епідемією. Повний шал!», - написав Марко Рубіо у Twitter.

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