Для втілення своєї політики Байден, як і Трамп, буде активно використовувати президентські укази

За тиждень після складання присяги 20-го січня 2017 року, президент США Дональд Трамп тимчасово обмежив імміграцію з семи мусульманських країн, які, за його словами, були осередками тероризму. Цей крок був широко розкритикований захисниками прав іммігрантів і заблокований в судах. Надалі наступні президентські укази Трампа також оскаржувались у судах.

Це був приклад зміни державної політики силою президентських дій - указів, прокламації та меморандумів - в обхід Конгресу та законодавчого процесу. Трамп відчутно покладався на дану тактику, і новообраний президент Джо Байден пообіцяв чинити так само.

Заборона на імміграцію запроваджена Трампом пізніше зазнала змін і була підтримана у Верховному суді США. Однак, швидше за все, її буде скасовано після присяги Байдена 20-го січня. Це один із багатьох очікуваних кроків нової демократичної адміністрації США, заявив Джон Вуллі, співдиректор Проекту американського президентства (American Presidency Project) у Каліфорнійському університеті, що у Санта-Барбарі.

"Оскільки майже будь-яке розпорядження може бути скасовано подальшим указов, ми можемо бути вельми впевнені, що Джо Байден буде дуже активним з точки зору використання виконавчих наказів", - заявив він.

Президентські укази в історії

Перший президент США Джордж Вашингтон першим вдався до дії, яка пізніше отримала назву президентський указ, надавши інструкції урядовим відомствам.

Під час Громадянської війни Авраам Лінкольн звільнив рабів проголошенням про емансипацію, яке складалося з двох окремих президентських указів.

Франклін Рузвельт за чотири терміни перебування при владі підписав більше президентських указів, ніж будь-який президент США - понад 3700. Одні були спрямовані на те, щоб вивести країну з Великої депресії, інші - на мобілізацію нації під час Другої світової війни. Чимало з них були простими адміністративними розпорядженнями.

На середину листопада 2020-го року, Трамп видав 195 президентських указів - приблизно нарівні з нещодавніми президентами.

Повноваження щодо таких одноосібних дій не прописані в Конституції США, де просто сказано, що президент відповідає за виконавчу гілку влади, пояснив політолог Кеннет Майер, політолог з Університету Вісконсин-Медісон.

"Вони є природним застосуванням широких повноважень виконавчої влади", - сказав він.

Деякі укази були спрямовані на національну безпеку, включно із підписаним Рузвельтом указов про утримання американців японського походження у таборах під час Другої світової війни. Цей указв пізніше широко критикувався.

Президент Джордж Буш видав суперечливі розпорядження щодо сприяння збору розвідданих у війні з тероризмом, дозволивши безпідставні прослуховування міжнародних розмов, що часом торкалось і громадян США.

Дії Трампа

Трамп використав повноваження президента в обхід Конгресу, щоб вийти з Паризької угоди - угоди про боротьбу з глобальним потеплінням. Він повідомив Організацію Об'єднаних Націй про відповідне рішення в листопаді 2019 року, розпочавши однорічний зворотний відлік. Рішення набрало чинності 4-го листопада цього року. Байден обіцяє його скасувати.

"Поділ влади, конституційні питання нині щодня у центрі уваги ЗМІ", - сказав Кім Веле, професор університету Балтиморського університету.

Дії президента також потрапляли до заголовків у попередні епохи, як наприклад, коли президент Гаррі Трумен видав указ про расову інтеграцію американських військових у 1948 році.

Деякі президентські дії викликають конфлікт з іншою гілкою влади, як наприклад, коли Трумен націоналізував металургійні заводи в 1952 році під час корейської війни.

"Це була спроба захопити приватну промисловість з метою обслуговування військових дій", - сказав Веле. "Суд сказав, що це не нормально".

Найближчі дії Байдена

Зараз стоїть питання, як Байден використає свої повноваження президента для боротьби з іншою національною кризою, COVID-19, хворобою, спричиненою коронавірусом. Будь-які вагомі кроки можуть бути оскаржені.

Інше питання - як суди реагуватимуть на оскарження президентських указів у царині екологічної політики, які Байден пообіцяв. Президент Теодор Рузвельт обійшов Конгрес, підписавши низку розпоряджень про створення національних лісів та заповідників. Ці накази, кажуть аналітики, важко змінити.

Барак Обама підписав розпорядження про створення декількох заповідних природних регіонів. Трамп змінив деякі накази, заявивши, що території повинні бути відкритими для комерційного використання.

Трамп використовує свої останні два місяці перебування на посаді, щоб залишити по собі спадок, використовуючи інші повноваження президента: призначаючи лояльних до себе осіб на ключові посади а також за допомогою "несамовитого видання нормативних актів ..., щоб перешкодити змінам, просто викликати затримку", каже політолог Вуллі. За його словами, Трамп може уповільнити, але не зупинити зусилля Байдена спрямовані на зміну курсу.

Окрім приєднання до Паризької кліматичної угоди та Всесвітньої організації охорони здоров'я після своєї інавгурації, Байден пообіцяв припинити будівництво стіни на півдні кордону США та посилити захист тих, хто незаконно в'їхав до країни ще дитиною. Програма, відома як DACA, була запроваджена президентським меморандумом при Обамі, і Трамп безуспішно намагався її закінчити.

"Я очікую, що Байден, як і інші президенти до нього, покладатиметься на односторонні дії", - сказав Майер, особливо якщо республіканці збережуть контроль у Сенатом США.

Результати другого туру виборів у штаті Джорджія у січні, де визначиться доля двох сенаторських крісел, можуть призвести до погіршення рівноваги між партіями в Конгресі, але незалежно від їх результатів, напруга між трьома гілками влади у США - Конгресом, президентстом та судами - імовірно збережеться.

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