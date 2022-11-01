США працюють над постачанням ППО, щоб Київ міг відбивати атаки Росії на інфраструктуру - Держдеп

Сполучені Штати залишаються відданими перемозі суверенної та незалежної України і працюють над постачанням систем протиповітряної оборони, щоб Київ міг продовжувати відбивати атаки на цивільну інфраструктуру. Про це заявив речник Державного департаменту Нед Прайс.

"За минулі 36 годин Росія запустила майже 100 ракет, аби атакувати структуру водо- та енергопостачання України. У час, коли температура знижується, ці напади Росії, спрямовані на посилення людських страждань, - особливо мерзенні", - сказав він.

Сполучені Штати також "використають усі відповідні інструменти з нашого інструментарію, щоб викрити та протистояти" (to expose, to confront, to counter - ред.) постачанню Іраном зброї Росії, додав Прайс.

Виступаючи на брифінгу в Державному департаменті, Прайс сказав, що Вашингтон "за останні місяці націлилися на мережі розповсюдження безпілотних літальних апаратів Ірану", і "завжди шукає цілі, які можуть підійти для відповіді - санкції чи інші фінансові заходи".

"Ми стурбовані тим, що Росія також може прагнути придбати передові звичайні озброєння в Ірану, такі як ракети «земля-земля», які майже напевно будуть використані для підтримки війни Росії проти України", — сказав Прайс.

Раніше Голос Америки повідомляв, що у Пентагоні також занепокоєні повідомленнями про те, що Росія може закупити в Ірана балістичні ракети.

Тим часом, у Києві 1 листопада на зустрічі з єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія масованими ударами ракетами і дронами серйозно пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ і ГЕС.

Як пише Радіо Свобода, цілеспрямовані атаки Росії по енергетичній інфраструктурі України Сімсон назвала "жорстокою та нелюдяною тактикою, аби спричинити людські страждання на тлі зими, яка наближається" і підтвердила, що ЄС має передумови для постачання електроенергії до України в разі потреби.

А у телефонній розмові президентів України і Франції Емманюель Макрон підтвердив Зеленському, що Париж готовий якнайшвидше збільшити військову підтримку для України, зокрема її протиповітряної оборони, і пообіцяв допомогти Україні у відновленні інфраструктури із наближенням зими, повідомляється на офіційному сайті президента України та у заяві від імені президента Франції.

Атаки по українських містах та системах водо- та енергопостачання у Кремлі називають знищенням "об'єктів, що впливають на зниження воєнного потенціалу України".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у Twitter, що російські атаки проти української цивільної інфраструктури треба розцінювати як складову геноциду: "Зумисні російські удари проти цивільної критичної інфраструктури України – це воєнні злочини. [...] Конвенція про геноцид 1948 року чітко на це вказує: зумисний вплив на умови проживання певної групи з розрахунком на її фізичне знищення, частини чи усієї – це геноцид".