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США працюють над постачанням ППО, щоб Київ міг відбивати атаки Росії на інфраструктуру - Держдеп
Сполучені Штати залишаються відданими перемозі суверенної та незалежної України і працюють над постачанням систем протиповітряної оборони, щоб Київ міг продовжувати відбивати атаки на цивільну інфраструктуру. Про це заявив речник Державного департаменту Нед Прайс.
"За минулі 36 годин Росія запустила майже 100 ракет, аби атакувати структуру водо- та енергопостачання України. У час, коли температура знижується, ці напади Росії, спрямовані на посилення людських страждань, - особливо мерзенні", - сказав він.
Сполучені Штати також "використають усі відповідні інструменти з нашого інструментарію, щоб викрити та протистояти" (to expose, to confront, to counter - ред.) постачанню Іраном зброї Росії, додав Прайс.
Виступаючи на брифінгу в Державному департаменті, Прайс сказав, що Вашингтон "за останні місяці націлилися на мережі розповсюдження безпілотних літальних апаратів Ірану", і "завжди шукає цілі, які можуть підійти для відповіді - санкції чи інші фінансові заходи".
"Ми стурбовані тим, що Росія також може прагнути придбати передові звичайні озброєння в Ірану, такі як ракети «земля-земля», які майже напевно будуть використані для підтримки війни Росії проти України", — сказав Прайс.
Раніше Голос Америки повідомляв, що у Пентагоні також занепокоєні повідомленнями про те, що Росія може закупити в Ірана балістичні ракети.
Тим часом, у Києві 1 листопада на зустрічі з єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія масованими ударами ракетами і дронами серйозно пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ і ГЕС.
Як пише Радіо Свобода, цілеспрямовані атаки Росії по енергетичній інфраструктурі України Сімсон назвала "жорстокою та нелюдяною тактикою, аби спричинити людські страждання на тлі зими, яка наближається" і підтвердила, що ЄС має передумови для постачання електроенергії до України в разі потреби.
А у телефонній розмові президентів України і Франції Емманюель Макрон підтвердив Зеленському, що Париж готовий якнайшвидше збільшити військову підтримку для України, зокрема її протиповітряної оборони, і пообіцяв допомогти Україні у відновленні інфраструктури із наближенням зими, повідомляється на офіційному сайті президента України та у заяві від імені президента Франції.
Атаки по українських містах та системах водо- та енергопостачання у Кремлі називають знищенням "об'єктів, що впливають на зниження воєнного потенціалу України".
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у Twitter, що російські атаки проти української цивільної інфраструктури треба розцінювати як складову геноциду: "Зумисні російські удари проти цивільної критичної інфраструктури України – це воєнні злочини. [...] Конвенція про геноцид 1948 року чітко на це вказує: зумисний вплив на умови проживання певної групи з розрахунком на її фізичне знищення, частини чи усієї – це геноцид".
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- Голос Америки
Пентагон прокоментував можливе придбання Росією іранських балістичних ракет для атак в Україні
CША занепокоєні повідомленнями про те, що Росія може закупити в Ірана балістичні ракети, заявив речник Пентагона Пет Райдер.
"Ми бачили повідомлення у пресі про це, але ми не маємо конкретної інформації, яку б могли надати. Ми знаємо, що Іран надав Росії безпілотники, і ми очікуємо, що вони, швидше за все, спробують отримати більше, - сказав Райдер. - У нас є занепокоєння, що Росія також може прагнути придбати в Ірану додаткові передові боєприпаси, наприклад, ракети «земля-земля» для використання в Україні. І тому, якщо ми побачимо, що Росія використовує такі спроможності на полі бою, ми, звичайно, зробимо все можливе, щоб пролити на це світло".
Раніше Голос Америки повідомляв про те, що за даними CNN, Іран готується відправити Росії приблизно 1000 додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малої дальності дії "земля-земля" та більше ударних безпілотників, для використання у війні проти України. Тегеран офіційно заперечує продаж своєї зброї Росії.
Тим часом речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна не має ефективних засобів захисту від балістичних ракет іранського виробництва, які Росія, ймовірно, планує розмістити на північ від українського кордону.
"Це балістичні ракети, проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту протиракетної оборони. Збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, що в нас сьогодні є на озброєнні. У нас – засоби протиповітряної оборони, а не протиракетної оборони", - цитує українського високопосадовця "Радіо Свобода".
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- Голос Америки
Пентагон: Росія може прагнути придбати в Ірану ракети «земля-земля». Відео
«Росія може прагнути придбати в Ірану додаткові передові боєприпаси, наприклад, ракети «земля-земля» для використання в Україні. Якщо ми побачимо, що Росія використовує такі спроможності на полі бою, ми, звичайно, зробимо все можливе, щоб пролити на це світло», - заявив речник Пентагону Пет Райдер.
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