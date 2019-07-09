Плани США продати зброю Тайваню викликали різке заперечення Китаю

Державний департамент схвалив продаж зброї до Тайваню на суму 2,2 мільярда доларів, включаючи 108 танків Abrams, 250 ракет Stinger та необхідне устаткування, повідомляє Пентагон.

Продаж "сприятиме модернізації складу бойових танків, зміцнить спроможність відповідати на поточні та майбутні регіональні загрози і зміцнити внутрішню оборону", - йдеться у відповідній заяві Агентства Пентагону зі співробітництва в галузі оборони (DSCA)

Китай, який вважає Тайвань власною територією, різко відреагував на озвучені плани.

Речник Міністра закордонних справ Китаю Дженг Шуан закликав США "негайно скасувати" планований продаж і назвав такі дії "значним втручанням у внутрішні справи Китаю, яке шкодить суверенітету та інтересам безпеки Китаю".

Китай побачив у рішення США порушення політики Єдиного Китаю, згідно до якої США підтримують офіційні зв'язки лише з Китаєм, а не Тайванем.

Андерс Фоґ Расмуссен, колишній генеральний секретар НАТО, закликав Європу підтримати рішення США і долучитись до оборонної співпраці з Тайванем.

"США схвалили продаж зброї Тайваню на 2,2 мільярда доларів – Європа також має підтримати Тайвань як демократію, яка зазнає тиску", - написав експерт у Twitter.

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