Через пандемію коронавірусу кількість голодуючих у світі може збільшитися вдвічі

Через пандемію коронавірусу число голодуючих у світі може зрости вдвічі, попереджає Всесвітня мережа по боротьбі з продовольчими кризами.

Як повідомляється в опублікованій у вівторок щорічній доповіді організації, у 2019 році було зафіксовано рекордну кількість людей, які стикаються з гострою нестачею продовольства - 135 мільйонів чоловік у 55 країнах і територіях. За прогнозами організації, в 2020 році їх стане майже вдвічі більше - 265 мільйонів.

Більше половини із 135 мільйонів голодуючих припадає на Африку, 43 мільйони - на Азію і Близький Схід, ще 18 мільйонів - на Латинську Америку і країни Карибського басейну

«У багатьох місцях у нас,, як і раніше, немає можливості зібрати надійні і своєчасні дані, щоб дійсно дізнатися масштаби і серйозність продовольчих криз, - зазначив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. - А потрясіння, викликані пандемією COVID-19, можуть поставити ще більше сімей і громад у ще більш скрутне становище».

Всесвітня мережа по боротьбі з продовольчими кризами, яка об'єднує структури ООН, урядові та неурядові організації, відзначає, що у 2019 році голодуючих в світі стало на 20 мільйонів більше, ніж у 2017 році, коли була складена перша доповідь.

Автори доповіді пов'язують це з посиленням економічних потрясінь і конфліктів, а також з посухою та іншими погодними явищами.

У доповіді також наголошується, що ще 183 мільйони людей перебувають під загрозою продовольчої кризи у разі появи додаткових стресових факторів - таких, як пандемія коронавірусу.

Автори попереджають, що пандемія може порушити важливі ланцюжки постачання продовольства, особливо у таких уразливих країнах, як Південний Судан, Ємен, Афганістан.

Більше половини із 135 мільйонів голодуючих припадає на Африку, 43 мільйони - на Азію і Близький Схід, ще 18 мільйонів - на Латинську Америку і країни Карибського басейну.

У доповіді також наголошується, що багатим країнам може стати складніше допомагати у врегулюванні продовольчих криз, коли їх власне соціально-економічне становище страждає через коронавірус.

Організація обіцяє продовжувати свою діяльність, допомагаючи мільйонам нужденних по всьому світу і надаючи актуальну інформацію про наслідки COVID-19 в плані продовольчої безпеки.

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