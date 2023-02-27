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- Голос Америки
У США сподіваються на продовження дії Чорноморської зернової угоди, втім її ефективність - під питанням
Міністерка фінансів США Дженет Єллен висловила сподівання, що дію Чорноморської зернової угоди щодо експорту українського зерна буде продовжено. Термін цієї угоди закінчується 18 березня цього року.
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Під час візиту до Києва 27 лютого Єллен зазначила, що продовження Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволяє постачати зерно з України до країн, що розвиваються, та передбачає покращення продовольчої безпеки у світі, "має статись якомога швидше".
Напередодні у Вашингтоні очільниця агенції USAID Саманта Пауер застерегла, що не варто переоцінювати важливість зернової ініціативи, позаяк вона наразі не працює настільки ефективно, як могла б працювати.
“Зараз Російська Федерація повільно проводить інспекції, українські фермери зібрали свій урожай, мають зерно, яке вони прагнуть вивезти на відкритий ринок, у тому числі - до дуже вразливих країн, де панує голод, як то в Сомалі. Вони виконали свою роботу, вони отримали зерно, але цей механізм не працює так, як він міг би працювати, тому що продуктивність Чорноморської зернової ініціативи значно нижча, і це тому, що судна простоюють у порту значно довше”, - сказала Саманта Пауер, адміністраторка Агенції з міжнародної допомоги США.
За її словами, росіяни замість блокування експорту зерна, сповільнили цей процес настільки, щоб експорт став невигідним для фермерів. Пауер нагадала, що простоювання кожного судна в порту на добу коштує понад 20 тисяч доларів, в очікуванні інспекції, яку затягують росіяни.
“Ви знаєте, в середньому час, скільки деякі судна перебувають у порту, зараз становить близько 20 днів, то ж рахуйте. Це витрати, які доведеться нести фермерам, які намагаються продати свій товар. То ж поновлення угоди є, дозволи є, але мова йде не лише, щоб відновити дію того, що сповільнюється, а про те, аби темпи експорту зросли до того, що було раніше, заради української економіки, щоб вони мали внутрішній дохід, а також заради людей у країнах, які розвиваються, які не можуть дозволити собі таке де-факто сповільнення (експорту - ред.). Зараз вже не йдеться про повну блокаду, але на відкритий ринок виходить значно менше, ніж могло б виходити, якби була політична воля”, - зазначила Саманта Пауер.
Напередодні стало відомо, що обсяг зерна, яке вивозиться з України, зменшився, а кількість перевірок суден скоротилася вдвічі, ніж чотири місяці тому. Як повідомили у Спільному координаційному центрі в Стамбулі, експорт продовольства з трьох українських портів знизився з 3,7 мільйона тонн у грудні до 3 мільйонів тонн зерна у січні.
Російські державні ЗМІ пишуть, що Кремль намагається отримати від західних країн гарантії щодо безперешкодного експорту російського аміаку, а у відповідь забезпечити безперешкодну роботу Чорноморської зернової ініціативи.
За даними ООН, початкова Чорноморська зернова угода мала термін дії 120 днів, починаючи з 22 липня 2022 року. 17 листопада її продовжили ще на 120 днів, тепер термін її дії закінчується 18 березня.
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«Я з гордістю оголошую про переказ додаткової суми понад 1,2 мільярда доларів», – міністерка фінансів США Дженет Єллен. Відео
«Сьогодні я з гордістю оголошую про переказ додаткової суми понад 1,2 мільярда доларів… Я вважаю, що ця економічна допомога посилить тил, що зміцнить спротив українців», – міністерка фінансів США Дженет Єллен
- Голос Америки
США та Україна домовились про співпрацю у галузі телекомунікацій та 5G
США та Україна підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у галузі телекомунікацій. Зокрема, йдеться про відбудову телекомунікаційної інфраструктури, поліпшення якості обслуговування та покриття, а також впровадження мобільного зв'язку покоління 5G.
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Документ підписали керівниця Федеральної комісії з комунікацій США Джессіка Розенворсел та представниця Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації Лілія Мальон під час Світового конгресу мобільних технологій (Mobile World Congress) у Барселоні.
Меморандум формалізує партнерство країн для "взаємовигідного обміну ідеями у сфері політики регулювання зв’язку з метою сприяння розвитку передових комунікацій в обох країнах". "Партнери сприятимуть обміну інформацією, досвідом та зміцненню потенціалу, а також ініціативами, пілотними рішеннями чи проектами", - повідомляють у федеральній комісії США.
"Ніщо не може бути яснішим, ніж те, що Сполучені Штати є другом і партнером для сильної, безпечної, незалежної та процвітаючої України. Це включає телекомунікаційну політику, і ми прагнемо підтримувати та прислухатися до наших друзів і партнерів у Києві", - сказала Розенворсель, йдеться у прес-релізі американського уряду.
Мальон зазначила, що це партнерство "матиме позитивний вплив на розвиток телекомунікаційного сектору в наших країнах, а також беручи до уваги потреби у відновленні пошкодженої телекомунікаційної інфраструктури України".
У середині лютого стало відомо, що USAID виділяє 60 млн доларів на посилення кібербезпеки України. "Важливий крок для того, щоб всі цифрові продукти стабільно працювали й ви могли користуватися зручними державними сервісами. Також підтримка допоможе посилити захист об'єктів критичної інфраструктури від кібератак", - повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Тим часом в інтерв'ю Радіо Свободі Федоров також розповів, що принаймні п'ять країн вже заявили про намір створення власних цифрових додатків на основі українського застосунку "Дія". А 19 січня у Мінцифри оголосили, що у співпраці з урядом Естонії запустили для громадян цієї країни застосунок mRiik, створений на основі "Дії".
- Голос Америки
Російський полон - це не поодинокі випадки сексуального насильства і тортур, а систематичні порушення прав людини - Анна Олсен
Про знущання над українськими військовими і цивільними у російському полоні та на окупованих територіях розповіла бойовий медик-морпіх ЗСУ Анна Олсен під час події у Центрі зі стратегічних і міжнародних досліджень в США в понеділок. Під час розмови йшлося і про задокументовані нищівні наслідки російських бомбардувань для української системи охорони здоров'я, а також про роботу медиків у час війни.
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“Чесно - це була гра на виживання, - згадує Анна Олсен власне піврічне перебування у полоні. - Це не якісь поодинокі випадки фізичного, сексуального насилля або тортур, це систематичне грубе порушення прав людей з боку російських військових та цивільних. Для них ми були ворогами, які прийшли на їхню землю, а не навпаки. Вони не розуміли, за що ми боремося і що робить нас такими мотивованими. А для військових, які мали найбільш проукраїнську позицію і мотивацію, вони вигадували ще більш жорстокі тортури. “Найлегшим”, як ми називали тоді, було повне розрядження електрошокера на твоєму тілі”.
Анна Олсен потрапила у полон в Маріуполі разом із бригадою, яка на той момент мала 980 поранених. Жодної допомоги, у тому числі від Червоного Хреста вони не отримували, - розповідає Анна Олсен. “На всі наші запити і прохання зв'язатися з представниками Червоного Хреста, російські військові відповідали у дуже грубій формі. Про ставлення до полонених можна дізнатися за тим станом, у якому повертаються українські військовослужбовці - чимало з них мають занедбані хронічні і гострі захворювання, переломи, синці, побиття”, - каже Олсен.
Власне звільнення (шляхом обміну) Анна назвала удачею, оскільки, за її словами, росіяни не мали наміру відпускати військових медиків, мовляв, повернуться і лікуватимуть поранених військових знову: “Мені допомогло вижити те, що я знала, що наша країна ніколи не залишить і не забуде своїх людей”.
Звертаючись до американської аудиторії, Олсен сказала: “Росія є ворогом, якого потрібно лише спільними зусиллями перемогти. Такій країні немає місця у цивілізованому світі. Світова спільнота має розуміти, що РФ не дотримується жодних людських поглядів та повністю не дотримується Женевської конвенції. Тому хочу, щоб світ побачив і почув - кожного дня тисячі українців боронять Україну або допомагають військовим боронити її. Вони бояться, але вони роблять. І Україна потребує допомоги від світу, щоб ми разом могли побороти агресора і щоб він більше ніколи нікому не загрожував у світі”.
Тетяна Катриченко, координаторка організації “Медійна ініціатива за права людини” під час дискусії озвучила умови, в яких працюють лікарі в Україні. Так, наприклад, в окупації фельдшери організовують допомогу прямо у себе вдома, бо іншої змоги отримати медичну допомогу просто немає. Росіяни ще й свідомо протидіють, каже Катриченко і наводить приклад, коли росіяни не дозволили поїхати до лікарні чоловіку, хворому на цукровий діабет і у результаті людина померла від гангрени.
За словами Катриченко, українці продовжують збирати факти підтвердження звірств, які здійснювала Росія на території України.
Віце-президент Центру зі стратегічних і міжнародних досліджень Стівен Моррісон відзначив масштабний звіт організацій EyeWitness to Atrocities, Insecurity Insight, Медійної ініціативи за права людини, Лікарів за права людини та Українського центру охорони здоров'я, який вдалося підготувати безпосередньо під час війни в Україні.
У звіті йдеться, що загарбницька війна Росії завдала системі охорони здоров'я України "приголомшливих втрат": від атак на медзаклади до крадіжок і знищення критично важливої інфраструктури, нападів і жорстокого поводження з українськими медичними працівниками.
За рік війни Росія здійснила щонайменше 802 удари по медичних закладах в Україні.
Про те, що воєнні злочини не можна залишати безкарними в інтерв'ю Голосу Америки заявила посолка з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак.
«Світова спільнота ще ніколи не була настільки згуртованою в питанні правосуддя. Світ сформулював своє зобов’язання - ці злочини [воєнні злочини Росії в Україні] не можна залишити безкарними», - говорить представниця Держдепу. Вона наголошує на тому, що Росія веде агресивну війну, в якій російські сили коять воєнні злочини буквально всюди, де вони розташовані, включно із сексуальним насиллям, вбивствами шляхом страти, катуваннями та примусовими депортаціями дітей. Вона назвала це «брутальним насиллям», в якого часто немає якоїсь військової мети.
- Голос Америки
Запуск SpaceX з астронавтами зі США, ОАЕ й Росії скасували за дві хвилини до старту
НАСА та SpaceX перенесли запуск ракети Falcon 9 з астронавтами зі Сполучених Штатів, Об'єднаних Арабських Еміратів й Росії. Запуск у понеділок скасували за дві хвилини до старту польоту на Міжнародну космічну станцію.
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Як повідомляє Національна космічна агенція США, у центрі управління польотами виникла проблема із підтвердженням завантаження джерела запалювання для двигунів першого ступеня ракети.
"Я пишаюся тим, що команди НАСА і SpaceX зосереджені на гарантуванні безпеки Crew-6, - сказав адміністратор НАСА Білл Нельсон. - Політ людини в космос є за своєю суттю ризикованою справою, і, як завжди, ми полетимо, коли будемо готові".
Наступна спроба відправити космічний корабель до МКС із командою Crew-6 запланована на 2 лютого. Для приватної космічної компанії Ілона Маска це стане шостою місією ротації екіпажу МКС.
Астронавти НАСА Стівен Бовен і Воррен Гобург, Султан Алнеяді з Об'єднаних Арабських Еміратів і російський космонавт Андрій Федяєв проведуть на МКС шість місяців. На орбіті Землі вони планують проводити експерименти і збирати інформацію, щоб наблизити людство до здійснення місії на Марс. Зокрема, вони перевірятимуть вплив мікрогравітації на полум'я та імунітет, а також збиратимуть мікроорганізми за межами космічної станції.
У середині лютого на російському вантажному космічному кораблі "Прогрес МС-21", що був пристикований до МКС, відбулася розгерметизація. Як пише Радіо Свобода, корабель почав втрачати тиск, що призвело до перенесення повернення на Землю двох російських космонавтів і астронавта США.
До цього у грудні відбулася розгерметизація контуру зовнішнього радіатора іншого космічного корабля РФ "Союз МС-22". Внаслідок цього на борту корабля різко підвищилася температура. Його вирішили не використовувати для повернення російсько-американського екіпажу на Землю.
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