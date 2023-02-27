У США сподіваються на продовження дії Чорноморської зернової угоди, втім її ефективність - під питанням   

Міністерка фінансів США Дженет Єллен висловила сподівання, що дію Чорноморської зернової угоди щодо експорту українського зерна буде продовжено. Термін цієї угоди закінчується 18 березня цього року.

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Під час візиту до Києва 27 лютого Єллен зазначила, що продовження Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволяє постачати зерно з України до країн, що розвиваються, та передбачає покращення продовольчої безпеки у світі, "має статись якомога швидше".

Напередодні у Вашингтоні очільниця агенції USAID Саманта Пауер застерегла, що не варто переоцінювати важливість зернової ініціативи, позаяк вона наразі не працює настільки ефективно, як могла б працювати.

“Зараз Російська Федерація повільно проводить інспекції, українські фермери зібрали свій урожай, мають зерно, яке вони прагнуть вивезти на відкритий ринок, у тому числі - до дуже вразливих країн, де панує голод, як то в Сомалі. Вони виконали свою роботу, вони отримали зерно, але цей механізм не працює так, як він міг би працювати, тому що продуктивність Чорноморської зернової ініціативи значно нижча, і це тому, що судна простоюють у порту значно довше”, - сказала Саманта Пауер, адміністраторка Агенції з міжнародної допомоги США.

За її словами, росіяни замість блокування експорту зерна, сповільнили цей процес настільки, щоб експорт став невигідним для фермерів. Пауер нагадала, що простоювання кожного судна в порту на добу коштує понад 20 тисяч доларів, в очікуванні інспекції, яку затягують росіяни.

“Ви знаєте, в середньому час, скільки деякі судна перебувають у порту, зараз становить близько 20 днів, то ж рахуйте. Це витрати, які доведеться нести фермерам, які намагаються продати свій товар. То ж поновлення угоди є, дозволи є, але мова йде не лише, щоб відновити дію того, що сповільнюється, а про те, аби темпи експорту зросли до того, що було раніше, заради української економіки, щоб вони мали внутрішній дохід, а також заради людей у країнах, які розвиваються, які не можуть дозволити собі таке де-факто сповільнення (експорту - ред.). Зараз вже не йдеться про повну блокаду, але на відкритий ринок виходить значно менше, ніж могло б виходити, якби була політична воля”, - зазначила Саманта Пауер.

Напередодні стало відомо, що обсяг зерна, яке вивозиться з України, зменшився, а кількість перевірок суден скоротилася вдвічі, ніж чотири місяці тому. Як повідомили у Спільному координаційному центрі в Стамбулі, експорт продовольства з трьох українських портів знизився з 3,7 мільйона тонн у грудні до 3 мільйонів тонн зерна у січні.

Російські державні ЗМІ пишуть, що Кремль намагається отримати від західних країн гарантії щодо безперешкодного експорту російського аміаку, а у відповідь забезпечити безперешкодну роботу Чорноморської зернової ініціативи.

За даними ООН, початкова Чорноморська зернова угода мала термін дії 120 днів, починаючи з 22 липня 2022 року. 17 листопада її продовжили ще на 120 днів, тепер термін її дії закінчується 18 березня.