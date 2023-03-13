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Україна критикує пропозицію Росії продовжити зернову угоду лише на 60 днів
Пропозиція Росії продовжити дію зернової ініціативи на короткий термін суперечить укладеній раніше угоді, яку підписали ООН та Туреччина, - заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков. Таким чином українська сторона відреагувала на пропозицію Росії продовжити дію угоди лише 60 днів.
“Угода про Чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження її чинності принаймні на 120 днів, відтак позиція Росії продовжити домовленість на 60 днів суперечить документу, який підписали Туреччина та ООН. Ми чекаємо на офіційну позицію ООН та Туреччини як гарантів цієї ініціативи”, - написав у Твітері Олександр Кубраков, віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.
Раніше у понеділок, 13 травня, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін після переговорів з представниками ООН у Женеві заявив, що Москва пропонує продовжити угоду, яка дозволить безпечно експортувати зерно з чорноморських портів України, лише на 60 днів, тобто половину терміну попереднього продовження.
Росія "не заперечує проти чергового продовження "Чорноморської ініціативи" після закінчення її другого терміну 18 березня, але лише на 60 днів”, - заявив Вершинін. - “Наша подальша позиція визначиться, коли не на словах, а на ділі, буде відчутний прогрес у нормалізації нашого аграрного експорту”.
Речник ООН Стефан Дюжаррік після переговорів заявив: «Ми робимо все, щоб зберегти цілісність і забезпечити безперервність цієї угоди».
Чорноморська зернова ініціатива має на меті запобігти глобальній продовольчій кризі.
За даними ООН, початково Чорноморська зернова угода була укладена 22 липня 2022 і мала термін дії 120 днів. 17 листопада її продовжили ще на 120 днів, тепер термін її дії закінчується цієї суботи, 18 березня 2023 року.
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- Голос Америки
Міжнародний кримінальний суд готує до розгляду дві справи проти Росії, пов’язані з нападом на Україну – ЗМІ
Викрадення українських дітей і навмисний напад на цивільну інфраструктуру стануть першими справами, пов’язаними з російським вторгненням в Україну, які розгляне Міжнародний кримінальний суд (МКС), повідомляють західні ЗМІ.
У понеділок газета New York Times і агентство Reuters повідомили, що прокурор МКС Карім Хан має намір попросити суддів попереднього провадження затвердити ордери на арешт кількох осіб на основі доказів, зібраних наразі спеціальними слідчими групами, які працювали протягом кількох місяців.
Як зазначають ЗМІ, що посилаються на слова нинішніх і колишніх чиновників, які знають про це рішення і не мають права говорити публічно, це може стати першим випадком, коли ордери МКС будуть видані, у зв’язку з російським вторгненням в Україну.
Як повідомляє NYT, у першій справі ідеться про викрадення Росією українських дітей і підлітків для незаконного усиновлення чи для «перевиховання» у російських таборах.
«У рамках спонсорованої Кремлем програми їх вивозили з України та розміщували по домівках, щоб вони стали громадянами Росії, або відправляли в літні табори для перевиховання, з'ясували New York Times і дослідники. Деякі приїхали з дитячих будинків чи групових будинків», – мовиться у повідомленні газети.
Як наголошують кореспонденти NYT, Москва не приховує своєї програми, представляючи її як гуманітарну місію захисту від війни осиротілих чи покинутих українських дітей.
Газета нагадує, що російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, яка стала публічним обличчям програми, почала відправляти дітей до Росії через кілька тижнів після початку вторгнення в лютому 2022 року. Вона регулярно з’являлася по телебаченню, щоб пропагувати усиновлення, і сама заявила про усиновлення української дитини. У травні минулого року Путін підписав указ про прискорене отримання українцями російського громадянства.
У другому випадку, як пише NYT, очікується, що МКС розгляне докази невпинних атак Росії на українську цивільну інфраструктуру. З жовтня 2022 року, Росія атакує дронами і ракетами великої дальності об’єкти з постачання води, газу та електроенергії, які знаходяться далеко від бойових дій і не вважаються військовими цілями.
Щодо судової процедури, то головний прокурор МКС Карім Хан спочатку повинен представити свої звинувачення колегії суддів досудового розслідування, які вирішать, чи були дотримані правові стандарти для видачі ордерів на арешт, чи слідчим потрібні додаткові докази, пояснюють журналісти NYT.
Як пише газета, залишається незрозумілим, кому суд планує пред'явити звинувачення в кожній справі. Прокуратура відмовилася надати інформацію, посилаючись на конфіденційність деталей поточних розслідувань. Також журналісти говорять, що найімовірніше, справи розглядатимуть заочно, бо Росія навряд чи видасть власних чиновників.
Посилаючись на слова дипломатів та експертів, газета не виключає можливості висунення звинувачень президенту Росії Володимиру Путіну. У статті така можливість пояснюється тим, що суд не визнає недоторканності глави держави у справах, пов’язаних із воєнними злочинами, злочинами проти людяності чи геноцидом.
Як повідомляв «Голос Америки», прокурор МКС Карім Хан на початку березня особисто оглянув на Київщині місця влучання російських ракет та безпілотників у об'єкти цивільної інфраструктури.
Він також відвідав дитячий будинок на звільненому півдні України, а його офіс опублікував фотографію, де Хан стоїть серед порожніх ліжечок.
«Не можна ставитися до дітей як до воєнної здобичі», – сказав він у заяві після свого візиту. Хан публічно заявив, що незаконне переміщення дітей до Росії або на окуповані частини України є пріоритетом для його слідчих.
У звіті, опублікованому в лютому Єльським університетом і програмою Conflict Observatory Державного департаменту США, говориться, що принаймні 6000 дітей з України утримуються в 43 таборах Росії. Йдеться лише про підтверджені дані, а фактична кількість дітей вважається більшою. За даними уряду України, станом на початок березня може йтися про понад 16 тисяч викрадених дітей.
Як повідомляв «Голос Америки», Генеральна прокуратура України заявила наприкінці лютого, що розглядає наразі понад 71 тисячу зафіксованих воєнних злочинів з часу російського вторгнення в Україну.
Американські митники повернули Україні незаконно вивезені артефакти. Відео
Американські митники повернули Україні три старовинні мечі та сокиру, які зловмисники хотіли продати у приватну колекцію у США. Древні мечі до Нью-Йорка незаконно доправили з території Росії. Втім американські фахівці виявили артефакти. Посольство України у США поверне знахідки додому.
Американські митники повернули Україні незаконно вивезені артефакти
Американські митники повернули Україні три старовинні мечі та сокиру, які зловмисники хотіли продати у приватну колекцію у США. Артефакти, за даними Прикордонно-митної служби США, незаконно прибули до Нью-Йорка.
У п'ятницю, 10 березня, три старовинні мечі та сокиру у приміщення посольства України у Вашингтоні привезли працівники американської митниці. Директор служби безпеки кордонів в Нью-Йорку Франк Руссо розповів, що артефакти виявили влітку в аеропорту Нью-Йорка. "Ми змогли виявити ці відправлення у липні 2022 року, вони були перехоплені у поштовому відділенні аеропорту імені Джона Кеннеді. Щодня туди надходить мільйон поштових відправлень, тож знайти голку в копиці сіна, знайти ці речі було нелегко", - зазначив Руссо.
Американські фахівці встановили, що артефакти мають стародавнє українське походження. У США зловмисники хотіли продати мечі та сокиру у приватну колекцію. "Вони безцінні, бо належать владі України. Вони є частиною історії та спадщини. Визначено, що камінь датується періодом приблизно 3 500 років до нашої ери. Це дуже старий камінь. Мечі належать до 11-13 століття. Особа, яка намагалася імпортувати ці речі, відома владі як така, що намагається робити це на регулярній основі", - зазначив Руссо.
Інформацію про знахідку американські митники швидко передали посольству України у США. Завдяки співпраці з Міністерством культури вдалося підтвердити, що мечі та сокира справді належать Україні, тож зрештою їх офіційно повернули державі-власнику, кажуть посадовці. Посольство України у США вже незабаром відправить артефакти додому дипломатичними каналами.
Посол України у США Оксана Маркарова подякувала американським митникам за оперативну співпрацю та повернення артефактів: "Дуже велика подяка і американському Департаменту внутрішньої безпеки, і безпосередньо прикордонно-митній службі, що вони не просто звертають увагу на такі речі, а що саме зараз, коли ми боремося за нашу незалежність, за нашу культурну ідентичність, звертають увагу і на такі дуже важливі аспекти, і не дають росіянам вкрасти нашу спадщину".
Після того, як артефакти повернуться додому, фахівці мають з'ясувати, звідки саме та яким чином цінності вивезли з України. Поки невідомо, чи належали вони якомусь із музеїв. Між тим, за останніми даними Міністерства культури України, від початку повномасштабної війни росіяни викрали артефакти з майже 40 українських музеїв. А збитки від пограбувань та руйнувань культурних об’єктів оцінюються у сотні мільйонів доларів.
- Голос Америки
5 уроків з війни в Україні, які допомогли Пентагону формувати бюджет на наступний рік
У Пентагоні презентували основні напрямки витрат оборонного бюджету на наступний рік. Заступниця Міністра оборони США Кейтлин Гікс, серед іншого, заявила, що головний кошторис відомства на 2024 рік формували, серед іншого, на основі вивчених уроків з війни в Україні.
“Бюджет відображає те, як ми продовжуємо вчитися на війні в Україні та застосовуємо ці уроки на Індійсько-Тихоокеанському та інших напрямках”, - сказала у вступному слові заступниця міністра оборони США.
За її словами, війна в Україні показала, наскільки важливою є підготовка військових заздалегідь. Те, що українці так ефективно протистоять росіянам, вона пов'язала з тим, що українських військових почали тренувати за кордоном ще з 2014 року.
“По-перше, як я вже зазначила, це готовність. Надзвичайно цінною є наявність добре підготовлених бойових сил. Українці довели це Сполученим Штатам та іншим партнерам України, які навчають їх з 2014 року. Ці сім років навчання показали свою ефективність, і прийняття українцями західних підходів до ведення війни та їхню здатність ефективно використовувати свої сили були неймовірно цінними. Ми вважаємо, що це урок для нас, щоб посилити наші інвестиції в людей і нашу готовність, це є попередження для інших”, - зазначила Кетлин Гікс, заступниця міністра оборони США
Другим уроком, які США взяли на озброєння з війни в Україні, це необхідність інвестувати у виробництво зброї.
“Лише у боєприпаси ми інвестуємо 30,6 мільярда доларів у 2024 фінансовому році, це майже на 12% більше, ніж попереднього року. Порівняно із запитом на оборонний бюджет лише п’ять років тому, ми вкладаємо майже на 50% більше грошей у боєприпаси. І майже третина цих коштів призначена саме для стрільби на великі відстані: щоб збільшити закупівлю та покращити можливості не лише гіперзвукових ракет, але й нашої найбільш смертоносної та живучої дозвукової зброї, зокрема й тієї, яку ми закуповували на максимальному рівні останні кілька років”, - зазначила заступниця глави Пентагону.
Третій урок, за словами посадовиці, це забезпечення логістики та інвестицій в розвідку.
Кетлин Гікс: “Україна, Сполучені Штати та інші виграли від розвідки вищої якості. Разом із покращенням логістики ми виконали неймовірну роботу, зокрема, мова йде про командування US Transcom, я відзначу командування EUCOM та неймовірну роботу щодо логістики та постачання. Все це пов’язане з промисловою базою та частиною каналу постачань. Це важливий урок, отриманий від часу COVID до того шляху, яким йде Україна сьогодні. Ось чому ви бачите такі значні для нас інвестиції”.
Крім того, заступниця Міноборони США наголосила, що війна в Україні довела: для успіху важлива не кількість, а якість. На питання журналістів, чому збільшення оборонного бюджету США є меншим, ніж у Китаю, Гікс наголосила, мовляв, багато танків не обов'язково передбачає успіх в бою.
“Порівнювати, хто на що витрачає, не є найкращим визначенням успіху на полі бою. Подивіться на російський досвід, який ми спостерігали в останній рік, багато танків, багато людей, але не так багато хороших результатів на полі бою. Ми не є військом паперових тигрів. Ми дуже боєздатні... Крім того, ми зосереджені на майбутній боротьбі та регулярно тренуємося проти цих викликів”, - зазначила Гікс.
Крім іншого, Кейтлин Гікс наголосила на важливості інвестувати у кібергалузь та засоби радіоелектронної боротьби. За її словами, проект бюджету передбачає "67,4 мільярда доларів на кіберзасоби, інформаційні технології та радіоелектронну боротьбу".
На початку березня Білий дім оприлюднив Національну кіберстратегію США, яка передбачає запровадження федеральних норм, які мають захистити онлайн-сферу від хакерів. За цим документом, хакерські атаки у США будуть розглядати як загрозу національній безпеці. У Стратегії звучать закиди на адресу Китаю, Росії, Ірану, Північної Кореї та "інших авторитарних держав" в "агресивному використанні передових кіберможливостей", щоб досягнути цілей, що суперечать інтересам США та міжнародним нормам.
Починаючи з 2014 року, Україна зазнавала одних із найбільших у світі кібератак. Серед них був перший в історії кібернапад, коли електростанцію дистанційно вимкнули серед зими.
Проект бюджету США на 2024 рік, який напередодні запропонував на розгляд Конгресу президент США Джо Байден, складає майже 7 трильйонів доларів.
В разі ухвалення, витрати на оборону країни наступного року будуть одними з найбільших в історії мирного часу країни. Загальна сума оборонного бюджету перевищить 842 мільярди доларів.
На подальшу військову підтримку України, європейських союзників і партнерів у боротьбі з російською агресією бюджет передбачає виділення понад 6 мільярдів доларів. Ще 753 мільйони планується для підтримки України у протистоянні впливу Росії у сфері дезінформації, кібербезпеки та підтримки українського громадянського суспільства.
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