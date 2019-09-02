У День праці в США розмірковують про майбутнє профспілок

Сьогодні, в перший понеділок вересня, у США в 125-тий раз відзначають День праці. Встановлене Конгресом федеральне свято в 1894, покликане відзначити "соціальні та економічні досягнення американських працівників у найрізноманітніших галузях", йдеться в повідомленні Посольства США в Україні, виданому з нагоди свята.

Посольство відзначило зростання різноманітності робочої сили і, зокрема, більшу зайнятість жінок та представників меншин.

"В США рівень безробіття досяг найнижчого рівня за останні півстоліття. Білий дім в одній з офіційних заяв повідомив, що «економіка США продовжує процвітати завдяки створенню нових робочих місць, утриманню низького рівня безробіття і зростанню реальних доходів громадян». Крім того, оскільки економіка США є найбільшою у світі, сильна економіка США забезпечує стійкість глобальної економічної системи, що вигідно для всіх країн", - наголошують у відомстві.

Один з шістнадцяти зайнятих у приватному секторі США є членом профспілки. 48% всіх членів американських профспілок – урядові співробітники

Однак, тепер традиційний рух профспілок, який був основним важелем захисту прав працівників у США раніше, зменшився і змінився, пише New York Post. В 1954 році кожен третій американець був членом профспілки. Тепер, лише один з шістнадцяти зайнятих в приватному секторі США є членом профспілки. 48% всіх членів американських профспілок – урядові співробітники, зазначає видання.

Зі зростанням так званої гіг-економіки, коли працівник виконує роботи для декількох замовників, поставило питання про майбутнє профспілок у 21-му столітті, пише професор університету Cornell Луїс Гайман в статті для Los Angeles Times.

"Захист робочого місця пішов у минуле", - заявляє професор, але закликає не шкодувати за тими часами, бо система у США, коли робоче місце на заводі було захищене, часто означало виключення з цієї системи жінок та національних меншин. Науковець наголошує, що такі компанії, як Uber не створили гіг-економіку, а стали можливими завдяки їй. "Вибір для цих водіїв – не між водінням Uber та роботою на заводі з профспілкою. Це – між роботою на Uber та приготуванням кави латте та гамбургерів".

Основним викликом 21-го століття буде не захист робочих місць, які можуть бути автоматизованими, а напрацювання нової структури економіки, спрямованої на захист прав і задоволення потреб людини, говорить дослідник.

А от Стівен Грінхауз, автор книги з руху профспілок у США, переконаний, що профспілковий рух буде зростати.

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"Профспілки виглядами мертвими, а потім неочікувано ми побачили найбільший страйк вчителів за десятиліття", - зазначає дослідник в інтерв'ю Detroit Free Press. ​

"Ми побачили не тільки зібрання по 10, 20, 30, 40, 50 тисяч вчителів в різних штатах, але вони мали надзвичайну підтримку дітей та батьків. І це свідчить про нову енергію і нову хвилю підтримки профспілок, якої ми не бачили вже багато, багато років".

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