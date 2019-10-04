Трамп схвалив включення Польщі до програми безвізу

Президент США Дональд Трамп оголосив, що підписав необхідні документи, щоб Державний департамент подав Польщу на включення до програми безвізових подорожей.

"Вони це намагаються зробити багато десятиліть і я це зробив для поляків, на честь польського народу в Сполучених Штатах та Польщі", - заявив Трамп спілкуючись з пресою у п'ятницю.

"Це важливий крок у зміцненні економічних, безпекових, культурних та гуманітарних зв'язків між нашими країнами", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Після номінації Польщі, Міністерство внутрішньої безпеки зробить необхідні кроки, щоб якомога швидше провести необхідну оцінку входження Польщі до програми.

Якщо Польщу буде включено до програми, її громадяни не потребуватимуть візи для подорожей до США з діловою, чи туристичною метою, йдеться в повідомленні.

В Білому домі наголосили: "двосторонні відносини між Сполученими Штатами та Польщею ніколи не були міцнішими і це видатне досягнення для обох країн".

США та Польща підтримують тісні відносини. Трамп та перша леді США двічі приймали президента Польщі Анджея Дуду з дружиною у Білому домі. Візити Дуди відбулись у вересні 2018 року та в червні цього року. Америка долучається до зміцнення обороноздатності Польщі в рамках НАТО. Польща також заявила про намір придбати американські винищувачі F-35. Трамп раніше заявляв про можливість збільшення військового контингенту на території Польщі і відзначав, що Америка не планує відправляти до Європи додаткових військових, а можлива відправка військових до Польщі відбулась би за рахунок переміщення їх із Німеччини, чи іншої країни Європи, де зараз перебувають військові США.

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