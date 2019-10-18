Смолій: є всі підстави говорити про прискорення зростання економіки України

МВФ переглянув прогноз світового економічного зростання в бік зниження, зменшивши оцінку зростання світового ВВП 2019 року з 3,2% в липневому прогнозі до 3% в прогнозі виданому цього місяця – найнижче з часів світової кризи 2008- 2009 років. Основним фактором уповільнення зростання стала торговельна війна між США та Китаєм.

В Україні ж прогнози більш оптимістичні.

Національний банк планує переглянути цифри економічного зростання України в кращий бік вже 24 жовтня, говорить Голова Національного банку України Яків Смолій.

"На відміну від інших економік, ми маємо зростання ВВП 3 %, - сказав Смолій в інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки". - 24 жовтня будем переглядати макропрогнози і очікуємо, що переглянемо в кращу сторону. Є всі підстави говорити про прискорення зростання ВВП, адже ситуація в українській економіці сьогодні є досить хороша".

"Макроекономічна ситуація в Україні досить непогана, - говорить Смолій, - об'єм золотовалютних резервів перевищує 21 мільярд доларів, маємо зниження інфляції рік до року по результатам вересня це 7,5%. Наша ціль до кінця року 6,3%, я думаю що ми попадемо в цю ціль, або принаймні в коридор який ми таргетували".

Курс гривні міцнішає, а іноземні фінансові інвестори зацікавлені в Україні, відзначає банкір.

"Гривня з початку року зміцніла більш ніж на 10% і Національний банк викупив з ринку майже 4 млрд доларів для поповнення золотовалютних резервів. Іноземні інвестори зацікавлені в цінних паперах уряду. Сьогодні цей об'єм більше ніж три мільярди доларів".

Прихід іноземних інвесторів сприяв зміцненню курсу гривні

Смолій впевнений, що навіть у випадку негативної ситуації на фінансовому ринку, інвестори не зможуть швидко вивести ці гроші з ОВДП, спричинивши падіння курсу.

"Портфель нерезидентів в цінних паперах уряду досить збалансований, - говорить голові Нацбанку, - завдяки тому що Міністерство фінансів розміщувало цінні папери з різним терміном обігу".

"Прихід іноземних інвесторів сприяв зміцненню курсу гривні і графік погашення паперів, які сьогодні є в розпорядженні іноземних інвесторів не є таким що термін обігу може закінчитись одночасно"

Ціни на нафту та газ впали, але така ситуація не буде постійною і зростання цін може вплинути на наш імпорт товарів нафтової групи, що несуттєво, але вплине на курс і на ситуацію на валютному ринку

Серед основних факторів, що рухають економіку вперед - експорт зерна, зростаня торгівлі та споживання. Ситуація може погіршитись для України, якщо погіршиться кон'юнктура світового ринку для українського експорту, говорить банкір.

Смолій також очікує, що торговельна війна США та Китаю може негативно вплинути на Україну. "Торгові війни між двома великими країнами - Сполученими Штатами і Китаєм сприяли зниженню цін на сталь на залізну руду. Ціни на нафту та газ на сьогодні впали, але така ситуація не буде постійною і зростання цін може вплинути на наш імпорт товарів нафтової групи. Підвищення цін може несуттєво але вплинути на курс і на ситуацію на валютному ринку", - додає Смолій

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