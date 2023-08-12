Розслідування справи Гантера Байдена затягнеться. Прокурор отримав додаткові повноваження

Розслідування справи Гантера Байдена, сина чинного президента США, буде вести спеціальний прокурор з додатковими повноваженнями, оголосив у п’ятницю генпрокурор США.

Меррік Ґарленд підвищив статус федерального прокурора Девіда Вайса, який уже висунув кримінальні звинувачення у цій справі. Нові повноваження нададуть прокурору додаткові ресурси для продовження розслідування та висунення нових звинувачень за межами штату Делавер.

Несподівана заява пролунала після того, як прокурори оголосили в судовій заяві в п’ятницю, що переговори про визнання провини з командою захисту Байдена зайшли «в глухий кут» і що справа матиме судовий розгляд.

Вайс був призначений Трампом на посаду прокурора США в штаті Делавер у 2018 році, він розслідував закордонні ділові операції Гантера Байдена з 2019 року. Адміністрація Байдена залишила його на посаді, щоб продовжити це розслідування. Республіканці наполягають на розслідуванні ділових операцій Гантера Байдена.

У повідомленні Міністерства юстиції в п'ятницю Ґарленд пояснив, що він зробив цей крок після запиту Вайса на початку цього тижня. Ґарленд сказав, що по закінченні розслідування, спеціальний прокурор підготує звіт, і Міністерство юстиції оприлюднить його в якомога повнішому вигляді.

«Призначення пана Вайса дає більше впевненості американському народу, департамент відданий незалежності та підзвітності в особливо чутливих питаннях», — сказав Ґарленд на пресконференції.

Адвокат Гантера Байдена, Кріс Кларк, відповів у заяві: «Ми впевнені, що коли всі ці маневри будуть закінчені, мій клієнт матиме рішення і успішно продовжуватиме своє життя». Кларк додав, що розслідування триває вже п'ять років.

Справа з податками та володінням зброєю матиме продовження

За даними прокуратури США в Делавері, Гантера Байдена звинуватили у двох податкових правопорушеннях за нібито несплату податку на прибуток у 2017 і 2018 роках, коли він заробив понад 1,5 мільйона доларів.

Також йому загрожує додаткове звинувачення у кримінальному злочині за нібито володіння вогнепальною зброєю під час наркозалежності та вживання наркотиків.

У цих двох справах раніше Гантер Байден домовився з прокуратурою про те, що визнає себе винним, щоб уникнути тюремного терміну.

Однак суддя окружного суду США Меріеллен Норейка скасувала угоду через «нестандартні умови» та «незвичайний» характер запропонованої резолюції щодо звинувачення у володінні вогнепальною зброєю.

У судовому поданні в п’ятницю команда Вайса заявила, що тепер очікує, що справа буде передана до суду. У ній потенційно можуть бути висунути нові, більш серйозні звинувачення, що виходять за межі Делаверу – у Вашингтоні чи Каліфорнії.

Республіканці хочуть, щоб молодшого Байдена притягнули до кримінальної відповідальності разом із президентом. Вони стверджують, що президент Байден отримав прибуток від бізнес-операцій свого сина в Україні та Китаї.

Поки що прокурор не знайшов жодних доказів того, що бізнесові справи Гантера Байдена сприяли президентському статусу його батька.

Але, на думку деяких республіканців, розслідування прокурора Вайса було «недостатньо агресивним».

Спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті уже заявив, що палата продовжить розслідування щодо президента та його сина незалежно від оголошення спеціального прокурора.

Оглядачі очікують, що призначення спеціального прокурора та ймовірне висунення нових звинувачень майже напевно розтягнуть розслідування справи Гантера Байдена до періоду президентських виборів 2024 року. І вона надалі відволікатиме увагу чиновників Білого дому, які донедавна сподівалися, що проблема наближається до вирішення.

З іншого боку, на тлі розслідувань справ колишнього президента Дональда Трампа, оглядачі кажуть, що п’ятничне оголошення також може розвіяти деякі твердження консерваторів про те, що в США існує два стандарти правосуддя – один для республіканців і інший для нинішнього президента та його сина.

У повідомленнні було використоно інформацію VoA, BBC, Reuters.