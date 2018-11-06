За що борються республіканці та демократи на проміжних виборах 2018 року?

Основні партії в США конкурують за 435 місць у Палаті представників і 33 місця в Сенаті США.

Перед виборами республіканці контролювали 51 місце в Сенаті, в той час, як Демократична партія контролювала 49 місць, включаючи двох незалежних сенаторів, які є прибічниками Демократичної партії.

Перед виборами республіканці мали невелику перевагу в Сенаті. На виборах вони не можуть дозволити собі віддати забагато місць в Сенаті, якщо вони хочуть зберегти більшість.

На цих проміжних виборах, американці переобирають всіх 435 членів Палати представників США.

Крім виборів до законодавчої влади 6 листопада 36 штатів обиратимуть губернаторів. Поза Вашингтоном вибори торкнуться також 6665 державних посад.

Ці проміжні вибори відбуваються посеред першого президентського терміну Дональда Трампа, який представляє Республіканську партію і ставлення виборців до президента може значно вплинути на результат голосувань.

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