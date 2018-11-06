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За що борються республіканці та демократи на проміжних виборах 2018 року?

  • Голос Америки
На проміжних виборах американці переобирають 33 сенаторів

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Основні партії в США конкурують за 435 місць у Палаті представників і 33 місця в Сенаті США.

Перед виборами республіканці контролювали 51 місце в Сенаті, в той час, як Демократична партія контролювала 49 місць, включаючи двох незалежних сенаторів, які є прибічниками Демократичної партії.

Перед виборами республіканці мали невелику перевагу в Сенаті. На виборах вони не можуть дозволити собі віддати забагато місць в Сенаті, якщо вони хочуть зберегти більшість.

На цих проміжних виборах, американці переобирають всіх 435 членів Палати представників США.

Склад Палати представників США перед проміжними виборами
Склад Палати представників США перед проміжними виборами

Крім виборів до законодавчої влади 6 листопада 36 штатів обиратимуть губернаторів. Поза Вашингтоном вибори торкнуться також 6665 державних посад.

Президент Трамп виступає на передвиборчому зібранні, 4 листопада 2018 року
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Ці проміжні вибори відбуваються посеред першого президентського терміну Дональда Трампа, який представляє Республіканську партію і ставлення виборців до президента може значно вплинути на результат голосувань.

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