Проміжні вибори у США покажуть що переважає – любов, чи ненависть до Трампа

Дональд Трамп справедливо заявляє, що на проміжних виборах у США йтиметься про нього.

Постать президента Трампа викликає сильні емоції у його відданих прихильників, водночас розпалюючи пристрасті опонентів, пише The Guardian.

Прихильники Трампа переконані, що він є виразником інтересів народу і виступає проти політичної еліти, яка діє у власних інтересах, зневажаючи прагнення пересічних американців. Економіка показує гарні результати, він змінив умови Північноамериканського торговельного союзу, які, на думку, прихильників Трампа, раніше спричиняли скорочення робочих місць. Він захищає країну від терористів і американську культуру від іноземних впливів. Він наголошує на однобокому висвітленні питань у провідних ЗМІ і захищає релігійні свободи християн. Трамп призначив консерваторів на посади верховних суддів, які виступають проти абортів.

На думку критиків, Трамп не є справді на захисті інтересів народу. Вони вважають, що його політика йде на користь багатим і збільшує борговий тягар американців. Вихід США з Паризької угоди наражає американців на катастрофічні загрози глобальної зміни клімату. Він послабив позиції США на світовій арені і замість захисту демократії та прав людини, він спілкується з найгіршими диктаторами світу. Трамп неодноразово говорив неправду і зневажливо відгукувався про жінок та меншини, вільну пресу, мігрантів та біженців. Найгірші критики Трампа звинувачують його в створенні токсичного середовища, яке спонукає до насильства, такого як розсилка бомб тим, хто критикує Трампа, або напад на синагогу.

Дві третини опитуваних NPR/PBS NewsHour/Marist наприкінці жовтня сказали, що їх ставлення до Трампа відіграє роль в їх голосування на проміжних виборах. 23% наголосили, що цей фактор не буде значним, а 44% назвали Трампа основним фактором, повідомляє видання.

Під час проміжних виборів за часів Обами в 2014 році, подібне опитування виявило, що ставлення до Обами було важливим фактором для 47% респондентів.

Як правило, явка на проміжних виборах у США не є великою, порівняно до інших країн. Лише 38% громадян проголосували на проміжних виборах в 2014 році, наголошує видання.

Однак, поляризація ставлення до політики Трампа, ймовірно, призведе до більш високої явки цього року. Він "має пристрасних прихильників та пристрасних антагоністів, ненависть та любов, ймовірно, приваблять виборців на дільниці", - говорить Генрі Ольсен, головний дослідник Групи досліджень виборців Фонду Демократії в коментарі The Guardian.

На відміну від двох останніх проміжних виборів, опитування свідчать, що цього року Демократична партія має такий самий ентузіазм виборців, як і Республіканська партія, якщо і не переважає її.

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