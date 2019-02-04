Трамп тримає інтригу стосовно своєї промови "Про стан держави"

Президент Трамп планує виступити перед Конгресом США з промовою "Про стан держави" у вівторок ввечері. Попри заяви адміністрації президента про загальний об'єднавчий тон промови, президент, в рамках промови, може оголосити нові рішення в сфері боротьби з незаконною імміграцією, які неоднозначно сприймають в американських політичних колах, наголошують у американських ЗМІ.

Промову, спочатку призначену на 29 січня, було перенесено на 5 лютого після того, як спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відкликала запрошення президентові виступити у будівлі Палати представників Конгресу США через те, що роботу уряду було тимчасово призупинено. Це, на думку Пелосі, створювало складнощі для державних установ, які відповідають за безпеку під час промови.

Після того, як роботу уряду було поновлено в повному обсязі, Пелосі направила запрошення для Трампа виступити з промовою в будівлі Конгресу. Однак, розбіжності стосовно проекту президента з побудови стіни на кордоні з Мексикою, який, на початковій стадії потребуватиме 5,7 мільярда доларів бюджетних коштів, все ще залишаються. У випадку, якщо домовленості стосовно проекту, так і не буде досягнуто, це може призвести до повторного призупинення роботи уряду.

Перед промовою президент Трамп знову підняв питання боротьби з незаконною імміграцією, і, зокрема, наголосив на своєму занепокоєнні тим, що до США може рухатись ще одна колона мігрантів з Латинської Америки у так званому "каравані".

"З караванами, які марширують через Мексику в напрямку до нашої країни, Республіканці повинні готуватись зробити все необхідне для зміцнення безпеки кордонів. Демократи нічого не роблять. Якщо не буде стіни, безпеки не буде. Торгівля людьми, наркотики і злочинці всіх вимірів – Тримайтесь далі!" - написав Трамп в неділю у Twitter.

Трамп, однак, не сказав, чи виголосить він надзвичайний стан в сфері боротьби з нелегальною міграцією. "Слухайте уважно", - відповів він журналісту на питання про можливість оголошення надзвичайного стану під час промови.

Попри політичне протистояння з питань імміграції, під час промови "Про стан держави". президент планує наголосити на "прагненнях" та "стратегічному баченні" шляху майбутнього. Він також звернеться з закликом до Конгресу про співпрацю з ініціатив у сфері інфраструктури, охорони здоров'я; підтвердить жорстку позицію стосовно незаконної імміграції, протистоянні Китаю в сфері торгівлі, а також активного втручання до Венесуели. Про це в Білому домі повідомили The Washington Post.

Промову буде спрямовано на об'єднання країни, повідомляє the Hill. "Разом ми можемо припинити десятиліття політичного протистояння, налагодити мости між давніми розбіжностями, залікувати старі рани, розбудувати нові коаліції, сформувати нові рішення та вивільнили надзвичайні можливості для майбутнього Америки. Ми маємо зробити це рішення", - планує виголосити Трамп під час промови, пише The Hill з посиланням на посадовця адміністрації.

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