Президент Трамп не виключає можливості нового часткового закриття уряду

Президент США Дональд Трамп не виключає можливості нового часткового закриття уряду, намагаючись домогтися від Конгресу фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. При цьому він чітко дав зрозуміти, що допускає оголошення надзвичайного стану, щоб побудувати загородження на кордоні без згоди законодавців.

«Я не відкидаю ніяких варіантів», - заявив Трамп в інтерв'ю програмі «Обличчям до нації» на каналі CBS, яке вийшло в ефір у неділю, через тиждень після завершення рекордного, 35-денного «шатдауну». «Я не люблю відкидати варіанти», - додав він.

При цьому президент сказав: «Це може бути надзвичайний стан, це може бути щось інше, і ви знаєте, що надзвичайний стан оголошувалося багато разів. Насправді йдеться про вторгнення в нашу країну торговців людьми».

«Ці люди - жахливі люди, які ввозять в основному жінок, ввозять жінок і дітей в нашу країну, - сказав він. - Торгівля людьми. Тому у нас буде захищений кордон. А отримати захищений кордон можна тільки за допомогою фізичного бар'єру. Потрібна стіна. Тому, ті, хто говорить, що вона не потрібна, вони просто грають в ігри».

Він піддав критиці спікера контрольованої демократами Палати представників Ненсі Пелосі за те, що вона продовжує виступати проти будівництва стіни за рахунок платників податків.

«Думаю, що [Пелосі] завдає дуже великої шкоди нашій країні, - сказав Трамп. - Вона знає, що бар'єр потрібен. Вона знає, що нам потрібна охорона кордонів. Вона хотіла завоювати політичні бали. Мені здається, що це дуже погана політика, тому що, фактично, їй потрібні відкриті кордони. Її не турбує торгівля людьми, в іншому випадку вона б цього не робила».