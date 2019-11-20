Рішення Конгресу США на захист прав людини в Гонконгу викликало роздратування Китаю

Сенат США одноголосно підтримав законопроект в якому висловлюється підтримка захисту прав протестувальників в Гонконгу а також міститься заклик до Китаю утриматись від насильницького придушення протестів. Сенат проголосував у вівторок, а Палата представників США підтримала подібний законопроект ще минулого місяця.

Законопроект передбачає запровадження санкцій проти посадовців Китаю та Гонконгу, відповідальних за порушення прав людини на цій території. Щоб набути чинності, законопроект має підписати президент США.

Гонконг назвав законопроект "непотрібним і необґрунтованим" а також висловив "надзвичайне розчарування", тим, що цей законопроект негативно позначиться на відносинах зі США. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що вживатиме заходів у відповідь, якщо законопроект буде затверджено і закликало США припинити втручання до справ у Гонконзі.

Сенатор-республіканець Марко Рубіо заявив, представляючи законопроект, що цей документ надішле сигнал підтримки мешканцям Гонконгу, які вийшли на вулиці на захист своїх прав перед лицем китайських урядових репресій.

"Затвердження цього законопроекту – важливий крок у притягненні до відповідальності посадовців Китаю та Гонконгу відповідальних за розмивання автономії Гонконгу та порушення прав людини", - наголосив сенатор.

Майже шість місяців тривають протести в Гонконзі. Минулого тижня відбулась ескалація насильства, коли поліція оточила територію місцевого політехнічного університету, де переховувались сотні протестувальників.

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