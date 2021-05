Люди в кількох американських містах вийшли на протести, щоб підтримати палестинців

Тисячі людей у кількох американських містах вийшли на протести у суботу із закликом припинити обстріл Ізраїлем палестинських територій.

Щоб продемонструвати солідарність із палестинцями, американці організували демонстрації у Нью-Йорку, Бостоні, Вашингтоні, у кількох містах Мічигану.

Зокрема, на протест у Брукліні, Нью-Йорку, на протект прийшли близько 2 тисяч людей. Вони тримали в руках палестинські прапори, вигукували “Вільна Палестина” та тримали плакати на кшталт "From the river to the sea, Palestine will be free" - “Від річки до моря Палестина буде вільною", “Покінчимо з апартеїдом Ізраїлю”, “Свободу - Сектору Газа”.

Водії сигналили своїми автівками, мотоциклісти газували, щоб підсилити гучність протесту.

Серед протестувальників були помітні ізраїльтян, які принесли плакати із написами “Солідарні з Палестиною” або “Не від мого імені”.

Порядок під час масового заходу у Нью-йорку охороняли кілька десятків поліцейських.

“Палестинці мають право жити вільно, діти у Секторі Газа не повинні бути вбитими”, - сказала журналістам 20-річна протестувальниця Елісон Замбрано, яка приїхала на протест із сусіднього штату Коннектикут.

А 73-річний Машур Ахмаж, який останні 50 років живе у Нью-Йорку, заявив, що “жертв агресії не можна звинувачувати”:

“Я прийшов, щоб сказати пану Байдену та його уряду, щоб вони припинили підтримувати вбивства. Підтримайте жертву, а не опресора. Насильство, яке здійснює зараз ізраїльська армія - це геноцид”, - додав протестувальник.

У суботу президент США Джо Байден спілкувався по телефону окремо з ізраїльським та палестинським керівництвом. Він висловив хвилювання з приводу насильства, яке триває вже 6 днів і лишило після себе чимало смертей та поранень.

Байден висловив "тверду прихильність Вашингтона до вирішення проблем між двома державами шляхом переговорів як найкращого шляху до справедливого і тривалого врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту", - заявили у Білому домі.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що удари ізраїльської армії по радикальним палестинським угрупованням в Секторі Газа триватимуть «стільки часу, скільки буде потрібно» для гарантування безпеки країни.

Угруповання "Хамас" теж заявило, що їхні ракетні обстріли по Ізраїлю триватимуть.

Глава МЗС Палестинської національної адміністрації Ріад Малкі розкритикував Ізраїль, назвавши його «державою апартеїду», що практикує «жорстокість проти нашого народу в Секторі Газа».

Лідери ісламських країн тим часом провели екстрене онлайн засідання, де закликали Ізраїль зупинити ракетні обстріли Сектору Газа.

