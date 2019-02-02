В НАТО озвучили дату підписання протоколу про вступ Македонії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ озвучив дату підписання протоколу про вступ Македонії.

«6 лютого ми будемо творити історію: союзники НАТО підпишуть протокол про вступ з майбутньою Республікою Північної Македонії», - повідомив Столтенберґ у Twitter.

11 січня 2019 року парламент Македонії затвердив нову назву країни - Республіка Північна Македонія, щоб врегулювати тривалу суперечку Македонії та Греції стосовно назви.

Греція, яка виступала за перейменування остерігаючись претензій Македонії на відповідну грецьку провінцію, згідно до угоди Prespa, провела голосування і погодилась не блокувати вступ Македонії до НАТО та ЄС.

Після підписання, протокол про вступ до НАТО Македонії буде розіслано до всіх країн – членів НАТО для ратифікації. Символічно, що першою країною, яка ратифікує документ і «відкриє двері НАТО для Макеоднії» стане саме Греція. Про такий намір грецькі посадовці повідомили видання Euroactiv.com.

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