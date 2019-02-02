В НАТО озвучили дату підписання протоколу про вступ Македонії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ озвучив дату підписання протоколу про вступ Македонії.
«6 лютого ми будемо творити історію: союзники НАТО підпишуть протокол про вступ з майбутньою Республікою Північної Македонії», - повідомив Столтенберґ у Twitter.
11 січня 2019 року парламент Македонії затвердив нову назву країни - Республіка Північна Македонія, щоб врегулювати тривалу суперечку Македонії та Греції стосовно назви.
Греція, яка виступала за перейменування остерігаючись претензій Македонії на відповідну грецьку провінцію, згідно до угоди Prespa, провела голосування і погодилась не блокувати вступ Македонії до НАТО та ЄС.
Після підписання, протокол про вступ до НАТО Македонії буде розіслано до всіх країн – членів НАТО для ратифікації. Символічно, що першою країною, яка ратифікує документ і «відкриє двері НАТО для Макеоднії» стане саме Греція. Про такий намір грецькі посадовці повідомили видання Euroactiv.com.
Дивіться також: Усе більше ліків стає безоплатними для пацієнтів - МОЗ
Facebook Forum