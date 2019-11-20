Я нічого не хочу від України – Трамп процитував свою розмову з Сондлендом

Президент США Дональд Трамп прокоментував публічні свідчення посла США до ЄС Ґордона Сондленда, що відбуваються в Палаті представників Конгресу США в рамках процедури імпічменту президента.

"Коротко прокоментую ситуацію навколо свідчень посла Сондленда. Я помітив одну річ, яка означає, що всьому цьому приходить кінець", - сказав Трамп пресі перед тим, як відбути до Техасу.

Він процитував свою розмову з послом Сондлендом, відомості про яку фігурували під час слухань. Під час розмови з Сондлендом у відповідь на питання посла про те, що президент хоче від України, президент Трамп відповів: "Я нічого не хочу. Не хочу жодних quid pro quo. Скажіть Зеленському, щоб він зробив вірно", - зачитав свої слова Дональд Трамп з нотатки.

Це остаточні слова від президента Сполучених Штатів: "я нічого не хочу"

"Я повторив це двічі", - зауважив Трамп про свою розмову з Сондлендом. "Це остаточні слова від президента Сполучених Штатів: "я нічого не хочу", - наголосив Трамп.

Президент США також заперечив своє добре знайомство з Сондлендом. "Я не знаю його дуже добре. Не мав із ним частих розмов. Я не знаю цього чоловіка добре. Все ж він, як виглядає, є гарною людиною", - сказав Трамп ро Сондленда.

Він зауважив, що підтримка виборчої кампанії Трампа від Сондленда "надійшла пізно", а раніше Сондленд підтримував інших кандидатів.

62-річний Ґордон Сондленд також є успішним бізнесменом і значним донором Республіканської партії. Його вважають прихильником Дональда Трампа, адже він надав мільйон доларів до інавгураційного комітету американського президента.

Під час слухань в Конгресі в середу Сондленд заявив, що діяв за вказівкою президента США Дональда Трампа, коли спілкувався з особистим юристом президента Руді Джуліані з питань політики щодо України.

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