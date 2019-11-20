"Я діяв за вказівкою президента", - посол США до ЄС на слуханнях з імпічменту Трампа

Посол США до ЄС Ґордон Сондленд наголосив, що діяв за вказівкою президента США Дональда Трампа, коли спілкувався з особистим юристом президента Руді Джуліані з питань політики щодо України.

"Міністр Перрі, посол Волкер та я працювали з Руді Джуліані з питань України за прямою вказівкою президента Сполучених Штатів. Ми не хотіли працювати з Джулаіні. Просто кажучи – ми працювали з тим, що було. Ми всі розуміли, що якщо відмовимось працювати з Джуліані, ми втратимо важливу нагоду зміцнити відносини між Сполученими Штатами та Україною. Тому ми виконували накази президента", - заявив Сондленд у свій вступній промові під час слухань 20 листопада, що проводять комітети Палати представників США в рамках процедури імпічменту президента.

Сондленд негативно відгукнувся про Джуліані і зауважив, що хоча він та його колеги не погоджувались з необхідністю долучати Джуліані, на той час його роль не видавалась їм невідповідною.

"Якщо б я знав про всі оборудки Джуліані, про його зв'язки з особами, яким тепер висунуто кримінальні звинувачення, я б не сприйняв це спілкування", - заявив Сондленд, ймовірно, маючи на увазі Лева Парнаса, Андрія Кукушкіна та Ігоря Фрумана, яким, у США висунули звинувачення у змові для перерахування коштів з іноземних джерел кандидатам на державні посади федерального рівня і рівня штатів для того, щоб обвинувачені могли отримати потенційний вплив на кандидатів.

"Мене призначено президентом і я виконував вказівки президента. Ми працювали з Джуліані, бо президент дав нам таку вказівку. Ми не прагнули встановлювати для України будь-які передумови", - наголосив Сондленд.

Він все ж заперечив, що був частиною "невідповідного" каналу відносин США з Україною, наголосивши, що інформував Державний департамент та Білий дім про свої дії. Однак, заявив, що вимога надати "послугу за послугу" від України існувала, адже заява про розслідування компанії "Бурізма" та можливого втручання до виборів 2016 року були передумовою для проведення зустрічі з Зеленським у Білому домі а також розблокуванню допомоги була

62-річний Ґордон Сондленд також є успішним бізнесменом і значним донором Республіканської партії. Його вважають прихильником Дональда Трампа, адже він надав мільйон доларів до інавгураційного комітету американського президента.

Трамп намагався відмежуватись від Сондленда, після того, як американський посол до ЄС розпочав свідчення в рамках процедури імпічменту за закритими дверима, хоча раніше у Twitter називав Сондленда "справді гарною людиною та американцем".

Процедура імпічменту може розтягтись на місяці, пишуть американські ЗМІ. Якщо Палата представників Конгресу США, більшість в якій контролюють республіканці, проголосує за імпічмент до кінця року, що є ймовірним, то справа надійде до Сенату, де більшість контролюють республіканці. Для того, щоб винести імпічмент президентові та усунути його з посади, Сенатові знадобиться дві третини голосів. Усунення Трампа з посади не видається ймовірним, бо потрібно буде, щонайменше 20 голосів республіканців проти президента від власної партії.

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