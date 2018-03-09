4 причини конфлікту в Україні – США влучно і прямо відповіли Росії в ОБСЄ

"У світлі одного з коментарів, зроблених поважним російським колегою, стосовно спеціального представника Волкера та заяви російського делегата про те, що призвело до конфлікту в Україні, я хочу навести чотири прості пункти".

Так відреагував на виступ російської делегації під час засідання ОБСЄ, тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан.

Каміан навів чотири причини конфлікту на сході України:

"Всупереч поглядам, висловленим російським делегатом сьогодні, до конфлікту на сході України призвело порушення Росією територіальної цілісності України.

Що призвело до теперішньої кризи, яку ми маємо в Україні, так це порушення Росією українського суверенітету.

Що призвело до конфлікту в Україні, так це порушення Росією незалежності України.

Що призвело до поточного конфлікту в Україні, підтримує теперішній конфлікт там і продовжує становити найбільшу загрозу регіональній стабільності та безпеці – це повторення і продовження порушень ряду найважливіших принципів та зобов’язань, які ми маємо в ОБСЄ".

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