Путін пригрозив ескалацією в разі озброєння України і назвав умови розміщення миротворців ООН

Президент Росії Володимир Путін заявив, що будь-яке рішення Сполучених Штатів надати оборонну зброю Україні спонукає до зростання конфлікту і, можливо, призведе до того, що російські сепаратисти розширять свою діяльність.

Журналіст RFERL Кристофер Міллер назвав слова Путіна «погано завуальованою погрозою ескалації в разі, якщо США озброїть Україну».

Відповідаючи на запитання на саміті БРІКС в Китаї про можливість того, що США нададуть зброю Україні, Путін сказав, що це - «суверенне рішення США, кому продавати зброю, чи доставляти безкоштовно і тієї країни, яка є реципієнтом цієї допомоги.

Він попередив, що «поставка зброї не йде на користь примиренню, а лише погіршує ситуацію». «Якщо це відбудеться, то принципово це рішення ситуацію не змінить, але кількість жертв, безперечно, може збільшитись».

«Якщо американська зброя буде надходити до зони конфлікту, буде важко сказати, що будуть робити проголошені республіки. Може бути вони спрямують зброю до інших зон конфлікту», - додав Путін.

Путін сказав, що Росія має намір розробити проект постанови Ради Безпеки ООН стосовно розміщення миротворців ООН на сході України, щоб допомогти захистити спостерігачів ОБСЄ.

«Це допоможе вирішити проблеми на сході України», зазначив Путін, додавши, що необхідно буде виконати ряд передумов для розміщення миротворців. Так, він наполягає, щоб миротворці були розміщені тільки вздовж лінії, що відокремлює окремі території та території підконтрольні урядові, де відбуваються сутички, повідомляє АР.



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