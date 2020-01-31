Гарвардського професора звинуватили у приховуванні зв'язків з Китаєм

Два мільйони доларів, за даними Міністерства юстиції США, отримав відомий гарвардський науковець Чарльз Лібер, від Китаю за участь у програмі китайського уряду Тисяча талантів. Ця китайська програма, надає іноземним вченим фінансування на проведення досліджень, якщо вони погоджуються ділитись знаннями в Китаї.

Голову Департаменту біології та хіміко-біологічних наук Гарвардського університету, який керував групою гарвардських дослідників в сфері нанотехнологій, звинувачують у "наданні неправдивої та шахрайської інформації" Міністерству оборони США а також у наданні неправдивої інформації про свій контракт з університетом технологій в китайському Ухані.

Згідно до домовленості з китайською стороною, Лібер щомісяця отримував 50 000 доларів а також 150 000 доларів на рік на "особисті видатки та проживання", йдеться у документах обвинувачення. "Лібер отримав більше 1,5 мільйона доларів з Уханського університету та китайського уряду для створення дослідницької лабораторії", заявляє сторона обвинувачення.

В той же час, Лібер був основним отримувачем щонайменше шістьох дослідницьких грантів Міністерства оборони США на загальну суму понад 8 мільйонів доларів а також грантів Національного інституту охорони здоров'я США на суму більше 10 мільйонів доларів, повідомляють ЗМІ.

"Ці гранти вимагають надання інформації, що може становити значний конфлікт інтересів з міжнародною роботою, включаючи підтримку іноземних урядів та установ, - йдеться у заяві прокурора.

Лібера заарештували у вівторок, але випустили у четвер під заставу у один мільйон доларів.

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