Принстонський університет погодився виплатити майже 1,2 мільйона доларів США професорам-жінкам в рамках мирової угоди щодо можливої нерівності в оплаті праці чоловіків та жінок викладацького складу університету, які мають однакову кваліфікацію та виконують подібні обов‘язки. У понеділок федеральні чиновники оголосили, що в угоді з Міністерством праці США, Принстон не визнав жодних протиправних дій, хоча і погодився провести виплати.

Доплати отримають 106 професорок, які, за даними Міністерства праці, недоотримали зарплатню протягом періоду з 2012 і 2014 роками. Про це пише інтернет-видання NJ. Університет погодився компенсувати 925 тис. доларів різниці в заробітній платні за 2012-2014 роки а також спрямувати 250 тис. доларів на те, щоб вирівняти оплату праці в майбутньому.



Такі зміни університет затвердив після аналізу заробітних плат, яке у 2012-2014 роках проводило Міністерство праці США. Тоді міністерство виявило, що жінкам-професорам платять менше ніж чоловікам з однаковими робочими місцями, досвідом та повноваженнями.



Керівництво Принстонського університету не погоджується із звінуваченнями у дискримінації жінок і пояснює різницю в оплаті праці різницею між кафедрами а також показниками роботи.



Адміністрація стверджує, що федеральний перегляд заробітної плати жінок був помилковим, оскільки він не враховував належним чином кілька факторів, включаючи кафедру професора.



"Іншими словами, професор англійської мови не може виконувати обов'язки професора фізики, і навпаки", - заявив Бен Чанг, речник Принстонського університету.



Однак керівники університету погодились врегулювати суперечку, яка розпочалася майже десять років тому.



"Попри нашу впевненість у суті нашої позиції та нашу впевненість у тому, що ми повністю відповідаємо закону, Принстон погодився вирішити спір, щоб уникнути тривалих і дорогих судових процесів та їх впливу на викладачів та університет", - зазначив Чанг у письмовій заяві.



Згідно з останніми наявними даними, складеними Хронікою вищої освіти за 2018-2019 навчальний рік, штатні професори в Принстоні заробляють в середньому близько 248 000 доларів на рік.

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