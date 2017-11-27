Американська актриса готується стати членом британської королівської родини

Британський королівський двір підтвердив, що принц Гаррі та американська актриса Меґан Маркл вирішили одружитися.

Преса в обох країнах активно стежила за взаєминами 33-річного принца та 36-річної актриси Голлівуду упродовж понад року, а тепер намагається вгадати місце весілля і дату проведення, ймовірно наступної весни.

Плани весілля будуть узгоджуватися з британським урядом, оскільки на охорону церемонії та на участь військових підрозділів виділятимуть кошти з державного бюджету.

Американська наречена британського принца, також вже зараз отримає постійну охорону.

Британська преса вже заповнена яскравими репортажами про те, яким буде майбутнє весілля, які коштовності покійної принцеси Діани, можливо, одягне наречена, тощо.

Принц Гаррі фактично не має шансів стати королем, оскільки у черзі на корону перед ним 5 членів родини, зокрема його батько принц Чарльз та його старший брат принц Вільям.

Глава британської держави, 91-річна королева Єлизавета Друга та її 96-річний чоловік принц Філіп, з огляду на вік поступово зменшують участь в офіційних заходах.

Єлизавета Друга має приймати президента США Дональда Трампа, коли він прибуде з державним візитом до Великої Британії, але оголошений майже рік тому візит неофіційно відклали на невизначений час.

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