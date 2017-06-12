Лондон та Вашингтон заперечують повідомлення про відкладення візиту Трампа, але дати не називають

Офіційні представники у Великій Британії та у США змушені реагувати на поширення повідомлень у пресі про те, що державний візит президента Дональда Трампа до Лондона відкладено не невизначений термін.

Ми не будемо коментувати чутки про зміст приватних телефонних розмов... Королева запросила президента Трампа відвідати Сполучене Королівство і в тих планах змін нема

Британський часопис Guardian пише, що має інформацію від одного з радників британського прем’єр-міністра про телефонну розмову між господарями Давнінґ стріт 10 та Білого дому кілька тижнів тому, в якій президент США буцім-то сказав, що не бажає приїздити, якщо його візит в Британію спричинить демонстрації протесту.

Guardian не називає джерело, але пише, що інформація пояснює, чому після оголошеного запрошення у Лондоні не було жодних натяків на приготування до приїзду американського гостя.

Лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбин написав у Twitter минулими вихідними: “Скасування державного візиту президента Трампа вітається, особливо після його атаки на мера Лондона та відмову від Паризької кліматичної угоди”.

Мей запросила Трампа у перший тиждень після його інавгурації, відвідуючи Вашингтон у січні, і британські джерела раніше припускали, що візит із помпезними церемоніями за участі королеви відбудеться у жовтні.

Агенція Reuters цитує відповідь речниці пані Мей: “Ми не будемо коментувати чутки про зміст приватних телефонних розмов... Королева запросила президента Трампа відвідати Сполучене Королівство і в тих планах змін нема”.

Reuters також повідомляє, що представник американської адміністрації сказав агенції, що “тема ніколи не порушувалася”.

Проте плани першого візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії затьмарені низкою обставин, серед яких прояви неприязні між американським лідером та мером Лондона.

Дональд Трамп гостро скритикував мера Садіка Хана за дії лондонського міського голови в результаті терористичного нападу у британській столиці кілька тижнів тому.

Тереза Мей була змушена захищати лондонського мера, мусульманина і представника опозиційної Лейбористської партії, але при цьому не згадувала американського президента.

Садік Хан ще під час президентської виборчої кампанії у США критикував коментарі Трампа щодо мусульман і висловлював сподівання, що той програє вибори.

Останнім часом Хан, лідер парламентської Ліберальної демократичної партії Тім Фаррон та деякі інші британські політичні діячі повторили заклики скасувати, відкласти, або змінити рівень планованого візиту.

Дивіться також: Що британські вибори означають для самої країни та Європи загалом?