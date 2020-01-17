“Ми хочемо, щоб Іран не відмовився. Такі випадки, на жаль, в історії були” - міністр Пристайко

Український міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив про необхідність міжнародної співпраці, щоб забезпечити повне розслідування катастрофи українського авіалайнера рейсу PS752 в Ірані та виплату компенсацій.

Я хочу, щоб ви не забували, що до цього часу це все сказано на словах...

Після зустрічі у четвер міністрів закордонних справ України, Канади, Швеції, Великобританії та Афганістану в Лондоні Пристайко зауважив, що зараз у процесі зроблені лише перші кроки.

“Тепер з визнанням іранцями провини ми щонайменше знаємо, що вони збили літак. Але я хочу, щоб ви не забували, що до цього часу це все сказано на словах: це заяви генерала, це, що було сказано нам. Ми хочемо, щоб Іран не відмовився. Такі випадки, на жаль, в історії були”, - сказав український міністр журналістам.

Пристайко повідомив, що на цій стадії іранська сторона йде на співпрацю, але, наприклад, доступу до інформації у так званих “чорних скриньках”, автоматичних записувачах літака, Україна ще не отримала.

Він сказав, що група п’яти країн, громадяни яких стали жертвами, взялася за координацію зусиль, щоб “зафіксувати і легально рухатися далі”.

Міністри у Лондоні узгодили вимоги до Тегерана, які назвали “рамковими умовами подальшого співробітництва з Іраном”.

Оголошені вимоги зосереджуються на прозорості іранського розслідування та доступі міжнародних представників.

Серед 176 загиблих у літаку Міжнародних авіаліній України, що летів з Тегерана до Києва, більшість становили пасажири - іранці, а другу найбільшу частину становили громадяни Канади.

MH17

Вадим Пристайко сказав, що разом з питаннями катастрофи українського авіалайнера в Ірані, заторкується і справа збитого 2014 року над східною Україною малайзійського авіалайнера рейсу MH17.

Все ж таки Іран визнав свою провину на відміну від Росії, яка увесь цей час не визнає.

До зустрічі міністрів п’яти країн Міжнародної координаційної групи щодо PS752 у Лондоні долучався також міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок.

Нідерланди очолили розслідування загибелі малайзійського літака, що летів з Амстердама в Куала Лумпур, більшість пасажирів якого були нідерландцями.

Розслідування дійшло висновку, що літак рейсу MH17 і 298 людей на борту стали жертвами ракети, запущеної із протиповітряного комплексу Бук, завезеного на українську територію з Росії.

9 березня в Нідерландах почнеться судовий процес над заочно обвинуваченими трьома громадянами Росії та одним громадянином України, що співпрацював з росіянами.

Москва відкинула результати розслідування та оспорює звинувачення про свої відповідальність, а також не допомагає у притягненні обвинувачених до суду.

“Тут не можна не помітити різниці, - сказав український міністр закордонних справ Вадим Пристайко, - Все ж таки Іран визнав свою провину на відміну від Росії, яка увесь цей час не визнає. Саме тому був запущений такий складний процес, щоб притягнути до відповідальності”.

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