Як саме Коломойський та Боголюбов вивели 5.5 мільярда доларів з "Приватбанку", вказали розслідувачі OCCRP

Гроші виводились через дочірю установу "Приватбанку" на Кіпрі. Схема дозволяла приховувати зникнення грошей, бо Національний банк України розглядав кіпрський філіал "Приватбанку" так само, як і його українські відділення, не розрізняючи їх

Група міжнародних журналістів-розслідувачів OCCRP, відома за розслідуваннями щодо так званих "Панамських паперів" повідомила, що встановила механізм, який дозволив українським олігархам Коломойському та Боголюбову вивести з України 5,5 мільярда доларів. Розслідувачі стверджують, що гроші "виводили через дочку "Приватбанку" на Кіпрі".

Про це йдеться у матеріалі мережі розслідувальних журналістів OCCRP (Проект висвітлення організованої злочинності та корупції - Organized Crime and Corruption Reporting Project), який посилається на висновки міжнародної детективної компанії Kroll, яка надає послуги з розслідування діяльності компанії та консультує щодо ризиків ведення бізнесу тощо. Kroll базується у США.

Сайт Kroll описує її діяльність, як "встановлення невідомих фактів з метою сприяти відповідності антикорупційним правилам" та ін.

Журналісти так описують схему:

"Гроші виводились через дочірню установу "Приватбанку" на Кіпрі. Схема дозволяла приховувати факт, що гроші зникали, бо Національний банк України розглядав кіпрський філіал "Приватбанку" так само, як і його українські відділення, не розрізняючи їх. Через це чиновники так і не встановили, що готівка, яка переводилась на Кіпр залишала Україну. Між тим регулятори на Кіпрі, або не змогли помітити, що різні банківські перекази на загальну суму у 5.5 мільярдів доларів були підкріплені фіктивними контрактами, або ж - регулятор на Кіпрі не вдався до необхідних заходів, щоб перешкодити цим переказам. Ця система дозволила перекачати мільярди доларів через рахунки офшорних компаній у кіпрському відділенні "Приватбанку".

Якщо вони покажуть, куди й скільки ми забрали, ми готові це повернути. Але вони цього не зробили

Розслідувачі OCCRP відзначають, що доповідь компанії Kroll, на основі якої вони дійшли висновків щодо схеми "Приватбанку", була зроблена на основі аналізу власної звітності "Приватбанку".

Журналісти також пишуть, що доповідь вказує на незначну різницю між особистими та корпоративними рахунками Коломойського та Боголюбова.

Як писала Українська служба Бі-Бі-Сі, НБУ повідомив у січні 2018 року що Kroll підтвердило висновки, що ПриватБанк був об'єктом шахрайських дій перед тим, як його націоналізували. За їхніми даними, з рахунків банку зникли 5,5 мільярда доларів.

Ігор Коломойський в інтерв'ю ВВС заявив, що "це все - один великий фейк":

"Якщо вони покажуть, куди й скільки ми забрали, ми готові це повернути. Але вони цього не зробили".

Днями Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Президент України Петро Порошенко скликав засідання Ради національної безпеки і оборони з даного приводу.

"Радіо Свобода" нагадує, що у грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

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