Шахрайство у "Приватбанку" коштувало більше за військовий бюджет України - справою має займатись Луценко - західний економіст

Давайте не забувати, що суми про які йдеться перевищують 5% ВВП України, а отже вони більші за річний оборонний бюджет

Масштаби шахрайства у "Приватбанку", про що сьогодні заявив Національний банк України, привернули увагу західних оглядачів та журналістів.

"Думаю, що тепер справа за головним прокурором, Луценком, і як він вирішить діяти у цій ситуації. Давайте не забувати, що суми про які йдеться перевищують 5% ВВП України, а отже вони більші за річний оборонний бюджет", - твітує у вівторок Тімоті Еш, економіст, який спеціалізується на питаннях України, Росії та Туреччини.

Раніше Національний банк України заявив, що результати незалежного розслідування компанії Kroll підтвердили, що ПАТ "Приватбанк" було об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в розмірі 5,5 млрд доларів США.

У Нацбанку також заявили про "готовність ознайомити правоохоронні органи з результатами розслідування."

"Прекрасно, що НБУ оприлюднив доповідь Kroll про шахрайство у "Приватбанку", - твітує відомий економіст Андерс Аслунд.

Водночас московський кореспондент американського NPR Лучіан Кім відзначає, що "націоналізація "Приватбанку" послідувала за приватизацією Національного банку".

Як відзначає заява НБУ, розслідування Kroll відповідає зобов'язанням України перед МВФ, передбаченими у Меморандумі, "проведення економічного розслідування операцій ПАТ "Приватбанк" для визначення, чи мали місце правопорушення або погана банківська практика у період до його націоналізації".

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