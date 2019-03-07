Цукерберґ: майбутнє соцмереж - у розвитку приватного спілкування, захищеного від репресивних урядів

Замість того, щоб виконувати функцію ЗМІ, соціальні медіа мають більше зосереджуватись на наданні можливостей для приватного спілкування між людьми, які один одного знають особисто. Таким є бачення, яке проголосив засновник та керівник Facebook Марк Цукерберґ в своєму блозі, виданому 6 березня.

"Вважаю, що платформа приватного спілкування набуде ще більшої важливості, ніж теперішні платформи відкритого спілкування", - заявив Цукерберґ про майбутнє інтернету.

Основними пріоритетами стануть: приватність повідомлень, менший строк їх зберігання, закодованість.

Facebook інтегруватиметься з іншими сервісами, якими управляє Цукерберґ: Instagram, WhatsApp та Messenger і таким чином перетвориться з "цифрової міської площі" на "цифрову вітальню", йдеться в повідомленні.

Однак, зауважили у The New York Times, сама бізнес модель діяльності Facebook на тепер залежить від того, що користувачі поширюють свої повідомлення публічно, що дозволяє тагретування реклами у відповідності до запитів аудиторії. Також, інтеграція різних сервісів компанії може зашкодити захисту приватності і це можуть не сприйняти в Європі, пише журналіст Девід Меєр в своїй статті для Fortune . "Німецький регулятор з питань захисту конкуренції вже попередив Facebook про останні рішення з інтеграції, вказавши, що це не відповідатиме законам ЄС, якщо не буде передбачено чіткої добровільної згоди користувача", - наголошує він.

Цукерберґ визнав, що багато хто скептично налаштований стосовно здатності Facebook захистити приватні дані. "Я розумію, що багато людей не думають, що Facebook може, або хоче розбудовувати такі платформи засновані на приватності – адже, чесно кажучи, ми не маємо потужної репутації у розбудові послуг з захисту приватності і історично ми звертались до інструментів для більш відкритого поширення інформації. Однак, ми неодноразово показували, що можемо еволюціонувати і розбудовувати послуги, які справді хочуть люди, включаючи приватне листування та історії".

Розбудовуючи інфраструктуру по всьому світові, ми вирішили не будувати центри даних в країнах, де відбуваються системні порушення прав людини, таких як приватність, або свобода самовираження

В своєму блозі Цукерберґ окремо відзначив важливість збереження приватної інформації для захисту користувачів від репресивних урядів.

Зокрема, Facebook не буде зберігати дані в країнах, які відомі порушеннями прав людини.

"Існує важлива різниця між наданням послуг країні і зберіганням там даних. Розбудовуючи інфраструктуру по всьому світові, ми вирішили не будувати центри даних в країнах, де відбуваються системні порушення прав людини, таких як приватність, або свобода самовираження. Якщо ми будуватимемо центри даних і зберігатимемо чутливу інформацію в цих країнах, а не просто триматимемо кеші неважливих даних, це полегшить таким урядом доступ до особистої інформації людей", - написав Цукерберґ.

"Можливо, варто очікувати виходу Facebook з Росії у найближчому майбутньому, замість того, щоб зраджувати користувачів і за це Марк Цукерберґ заслуговує на похвалу", - коментує Меєр .

Більший наголос на приватності пояснюється тим, що Facebook протягом останніх років опинився в центрі скандалів з використанням мережі для поширення дезінформації та пропаганди, а також витоку персональних даних.

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