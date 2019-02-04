Facebook святкує 15-річчя й обіцяє захищати вибори в Україні

Компанія Facebook відраховує свою історію з 4 лютого 2004 року, коли її теперішній керівник Марк Цукерберґ із групою друзів - студентів Гарвардського університету у США запустив Інтернет сайт під назвою Thefacebook.

Тепер Facebook має 1,52 мільярда користувачів у світі, які відвідують сайт хоча б раз на день, а 2,23 мільярда - принаймні раз на місяць (офіційні дані станом на грудень 2018 року).

Інструменти прозорості стосовно виборчої реклами у лютому будуть запущені в Індії, а також в Україні та в Ізраїлі перед їхніми виборами.

Найбільше користувачів Facebook має в Індії - майже 300 мільйонів, а у Сполучених Штатах у цій мережі зареєстровано понад 200 мільйонів.

В Україні кількість користувачів Facebook 2018 року перевищила 10 мільйонів, значно збільшившись у зв’язку з поступовою міграцією українців з російських мереж ВКонтактє та Одноклассники після їх заборони у травні 2017 року.

“Завдання Facebook - дати людям можливість будувати спільноту і зблизити світ”, - проголошує компанія, яка за останню чверть минулого року отримала $16.91 мільярда доходів з чистим прибутком у $4.27 мільярда головним чином від реклами.

Вибори

Facebook неохоче, але визнає, що з багатомільярдною кількістю користувачів та з можливостями вибірково і цілеспрямовано поширювати серед них інформацію компанія вимушена брати на себе щораз більшу відповідальність.

Одразу після виборів у США 2016 року Марк Цукерберґ назвав “досить божевільною ідеєю” твердження, що інформація і зокрема фальшиві новини з Facebook могли вплинути на результат президентських перегонів.

Але вже наступного року він був змушений висловити жаль, що так необачно заперечував можливості маніпуляцій у соціальній мережі, яка стала також засобом масової інформації.

У заяві 28 січня 2019 року Facebook стверджує, що “за останні два роки, ми зробили велетенські інвестиції, щоб захистити чесність виборів” у різних країнах світу.

Компанія зокрема зобов’язалася на час цьогорічних виборів в Україні заборонити поширення політичної реклами придбаної за межами країни.

“Інструменти прозорості стосовно виборчої реклами у лютому будуть запущені в Індії, а також в Україні та в Ізраїлі перед їхніми виборами, й глобально до кінця червня”, - обіцяє Facebook.

Щоб уникнути втручань у політичні процеси країн з-за кордону та, щоб не допускати маніпуляцій інформацією Facebook винайняв 30 тисяч працівників, які зосереджені на питаннях безпеки, і компанія каже, що працює над застосуванням технології для “розпізнавання і блокування зловмисної діяльності”.

Попри це, критики Facebook, а також Twitter та інших соціальних медіа вказують, що комерційним компаніям не варто повністю довіряти самостійне регулювання процесів, які мають потужний вплив на суспільство.

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