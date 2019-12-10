США привітали Україну з "успішим" самітом у Нормандському форматі

Посольство США в Україні своєю заявою привітало Україну з "успішним самітом у нормандському форматі".

В заяві, розміщеній у соцмережах, йдеться, що завдяки саміту, поновились перемовини на рівні голів держав.

Також Посольство відзначило такі досягнення саміту, як прогрес "у напрямку всебічного припинення вогню, звільнення затриманих через конфлікт осіб, подальшого розведення сил, а також інших кроків, які покращать гуманітарні умови та створять безпечне середовище для місцевих виборів".

США закликали Росію поважати свої зобов'язання, припинити будь-яку агресію і використати цю можливість для миру.

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