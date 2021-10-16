Прес-секратарка Білого дому могла порушити закон про невтручання виконавчої влади у вибори - ЗМІ

Прес-секратарка Білого дому Джен Псакі могла порушили закон США про невтручання виконавчої влади у вибори. Йдеться про так званий Hatch Act, що забороняє федеральним посадовцям "використовувати їхні офіційні посади у політичній діяльності", включно з "діяльністю, спрямованою на успіх чи поразку політичної партії чи кандидата, що змагається за обрану посаду, або партійну політичну групу", - повідомляє CNN.

У четвер на брифінгу в Білому домі Псакі, коментуючи вибори губернатора у штаті Вірджинія, сказала репортерам: "Ми зробимо все, що можемо, щоб допомогти колишньому губернатору Маколіффу, і ми віримо у політичну програму, яку він представляє". При цьому вона зазначила: "Я маю бути дещо обережною щодо того, наскільки детально я робитиму політичний аналіз" у цьому питанні.

Після брифінгу неурядова організація "Громадяни за відповідальність та етику Вашингтона" (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington - CREW - англ.) надіслали скаргу про те, що Псакі таким чином підтримала політика й порушила Hatch Act.

При цьому CREW написали, що представники попередньої адміністрації Дональда Трампа постійно порушували цей закон, зокрема, старша радниця Трампа Кейліенн Конвей, через що в незалежній федеральній агенції Офіс спеціального прокурора (Office of Special Counsel - англ.) рекомендували прибрати її з посади.

Чимало інших високопосадовців адміністрації Трампа також критикували за ймовірне порушення закону про невтручання, але адміністративних наслідків не було. CREW повідомили, що потенційне порушення Псакі "аж ніяк не настільки ж серйозне, як її попередників".

"Я сприймаю етичні правила дуже серйозно і надалі обиратиму формулювання більш обережно", - так Псакі прокоментувала ситуацію для CNBC.

У матеріалі використано джерела: CNN, CNBC

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