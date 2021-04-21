У Білому домі заявили, що посол США повернеться до Росії

Посол США у Росії Джон Салліван повернеться до Росії незабаром. Про це напередодні заявила речниця Білого дому Джен Псакі. Текст брифінгу для ЗМІ розміщено на сайті Білого дому.

"Цього тижня він повертається дододму, щоб відвідати свою родину - він не бачив їх, здається, понад рік; щоб зустрітись із членами нової адміністрації, з якими він ще не мав нагоди проконсультуватись з часу, коли він погодився продовжити служити на цій посаді. І він повернеться до Москви незабаром", - відзначила Псакі.

За словами Псакі, їй не відомо про плани проведення зустрічі Саллівана із президентом США Джо Байденом.

Раніше посол США у Росії Джон Салліван повідомив, що повернеться в США для консультацій на тлі посилення напруженості у відносинах між Вашингтоном і Москвою.

«Я вважаю важливим обговорити поточний стан двосторонніх відносин США і Росії безпосередньо з моїми новими колегами в адміністрації [Джо] Байдена», - процитувала Саллівана прес-секретар посольства Ребекка Росс у вівторок.

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