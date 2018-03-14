Держдеп відповів Путіну, кому справді належить Крим - заява

"Крим - це Україна". Цими словами речниця Державного департаменту США Гедер Науерт прокоментувала заяви президента Росії Путіна у ході відвідин ним незаконно анексованого Криму про буцімто приналежність півосторова Росії.

Крим є частиною України, і наші санкції пов'язані із Кримом будуть лишатись у силі, доки Росія не поверне Україні контроль над півостровом

"Чотири роки тому цього тижня, Росія провела нелегітимний, сфабрикований "референдум" в Україні у марній спробі легітимізувати буцімто анексацію нею української території. Мешканців Криму примусили голосувати під наглядом важкоозброєних російських військових. Заяви Росії про те, що українці буцімто зробили вільний вибір у цьому фальшивому "референдумі", завжди сприймались без довіри", - йдеться у заяві.

"У ході виборчого мітингу у Криму сьогодні президент Росії Володимир Путін повторив неправдиві зазіхання Росії на українську територію, чим знову визнав, що уряд Росії зневажає міжнародне право та територіальну цілісність суверенних націй", - наголошує Науерт.

Ми заликаємо Росію припинити її спроби придушити фундаментальні свободи самовираження, мирних зібрань та об'єднань, релігії та вірувань

"З огляду на коментарі Путіна, важливо привернути увагу до нелегітимності постановочного "референдуму", а також тої ціни, яку кримчанам довелося заплатити через уряд Росії. Протягом останніх 4-х років Росія веде кампанію примусу та насильства проти всіх, хто виступає проти спроби анексії".

"Окупційна влада піддала кримців (кримських татар), етнічних українців, проукраїнських активістів, членів громадянського суспільства та незалежних журналістів політично мотивованим переслідуванням та респерсіям; у той же час влада придушує неурядові організаці та незалежні ЗМІ. Ми підтримуємо тих хоробрих людей, які продовжують повідомляти про ці порушення і ми заликаємо Росію припинити її спроби придушити фундаментальні свободи самовираження, мирних зібрань та об'єднань, релігії та вірувань", - йдеться у заяві.

"Ми наголошуємо на нашій відданості незалежності та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Крим є частиною України, і наші санкції, пов'язані із Кримом, будуть лишатись у силі, доки Росія не поверне Україні контроль над півостровом", - також заявила Науерт.

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